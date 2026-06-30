Scontro frontale tra due auto a Fucecchio: auto finisce in un fosso, muore un 42enne

Cronaca Fucecchio
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Lo scontro in cui ha perso la vita Stefano Piazzese è avvenuto tra un'auto di grossa cilindrata e una city car. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco

Scontro frontale tra due auto a Fucecchio, sulla SP11. L'impatto è avvenuto tra una vettura di grossa cilindrata e una city car. Immediato l'intervento dei soccorsi, allertati intorno alle 18.46. Sul posto le ambulanze del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del conducente dell'auto più piccola. Al termine delle operazioni, il conducente della city car, un uomo di 42 anni, è stato purtroppo dichiarato deceduto.

Secondo quanto riferito, l'impatto è stato così violento da sbalzare la city car dentro a un fosso. L'uomo, rimasto intrappolato nell'auto, all'arrivo dei soccorsi non era cosciente. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso 1, ma una volta estratto è stato constatato il decesso dell'uomo.

Il conducente dell'auto di grossa cilindrata, un ragazzo di 22 anni, non risulterebbe ferito ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Empoli.

La persona che ha perso la vita si chiamava Stefano Piazzese, era un classe 1984 ed era molto conosciuto a Fucecchio, dove viveva da tempo nonostante un periodo all'estero. Lascia la madre e la sorella, mentre molti amici lo stanno salutando con un messaggio sui social nelle ultime ore.

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