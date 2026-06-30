Nuovo Marconi a La Scala, FI: "Vince il buon senso, perde chi voleva altro cemento"

"La decisione della Provincia di acquistare l’area di La Scala per la realizzazione del nuovo Istituto Marconi è una vittoria del buon senso, della programmazione e di una visione più rispettosa del territorio. Dall’inizio e sempre, ci siamo dichiarati favorevoli a questa soluzione e oggi non possiamo che esprimere soddisfazione per una scelta che, finalmente, mette fine a mesi di discussioni e, soprattutto, evita l’ennesima colata di cemento", commenta così Forza Italia San Miniato in merito alla decisione della Provincia di acquistare la sede del Marconi.

"L’attuale amministrazione - continua la nota di FI - aveva infatti sostenuto con convinzione le ipotesi di Fontevivo e dell’area di Ponte a Egola, dietro la stazione di servizio AGIP. Due opzioni che avrebbero comportato un ulteriore consumo di suolo, in un momento storico in cui il territorio ha invece bisogno di più verde e meno cemento. Non possiamo continuare a lamentarci degli effetti del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale e, allo stesso tempo, continuare a cancellare spazi liberi e aree che potrebbero avere una ben diversa vocazione.

Proprio per questo, l’area dietro l’AGIP potrebbe diventare altro: un grande parco attrezzato, un vero polmone verde per Ponte a Egola e per tutta la Valdegola. Un luogo di incontro, sport e socialità, da vivere ogni giorno, collegato finalmente a Molin d’Egola attraverso un percorso adeguato, come i cittadini chiedono ormai da anni.

La scelta di La Scala, tuttavia, deve essere accompagnata da un impegno altrettanto importante: la viabilità. Il nuovo Marconi sarà una risorsa solo se verranno realizzate infrastrutture adeguate e una gestione del traffico capace di non creare disagi a nessuno. I residenti, le famiglie, gli studenti, i pendolari e tutte le attività della zona hanno diritto a una viabilità sicura, moderna e funzionale. Su questo saremo inflessibili. Il sì al nuovo Marconi a La Scala è convinto, ma è subordinato alla realizzazione di un piano viario serio e condiviso".