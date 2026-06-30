Nuovo Marconi a La Scala, FI: "Vince il buon senso, perde chi voleva altro cemento"

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Il commento dì Forza Italia San Miniato in merito alla decisione della Provincia di acquistare la sede del Marconi

"La decisione della Provincia di acquistare l’area di La Scala per la realizzazione del nuovo Istituto Marconi è una vittoria del buon senso, della programmazione e di una visione più rispettosa del territorio. Dall’inizio e sempre, ci siamo dichiarati favorevoli a questa soluzione e oggi non possiamo che esprimere soddisfazione per una scelta che, finalmente, mette fine a mesi di discussioni e, soprattutto, evita l’ennesima colata di cemento", commenta così Forza Italia San Miniato in merito alla decisione della Provincia di acquistare la sede del Marconi.

"L’attuale amministrazione - continua la nota di FI  -  aveva infatti sostenuto con convinzione le ipotesi di Fontevivo e dell’area di Ponte a Egola, dietro la stazione di servizio AGIP. Due opzioni che avrebbero comportato un ulteriore consumo di suolo, in un momento storico in cui il territorio ha invece bisogno di più verde e meno cemento. Non possiamo continuare a lamentarci degli effetti del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale e, allo stesso tempo, continuare a cancellare spazi liberi e aree che potrebbero avere una ben diversa vocazione.

Proprio per questo, l’area dietro l’AGIP potrebbe diventare altro: un grande parco attrezzato, un vero polmone verde per Ponte a Egola e per tutta la Valdegola. Un luogo di incontro, sport e socialità, da vivere ogni giorno, collegato finalmente a Molin d’Egola attraverso un percorso adeguato, come i cittadini chiedono ormai da anni.

La scelta di La Scala, tuttavia, deve essere accompagnata da un impegno altrettanto importante: la viabilità. Il nuovo Marconi sarà una risorsa solo se verranno realizzate infrastrutture adeguate e una gestione del traffico capace di non creare disagi a nessuno. I residenti, le famiglie, gli studenti, i pendolari e tutte le attività della zona hanno diritto a una viabilità sicura, moderna e funzionale. Su questo saremo inflessibili. Il sì al nuovo Marconi a La Scala è convinto, ma è subordinato alla realizzazione di un piano viario serio e condiviso".

"La Provincia ha avuto il coraggio di scegliere e ha scelto bene. Per noi è la vittoria del buon senso. Per il sindaco e la giunta, che avevano puntato su altre soluzioni, è una pesante sconfitta politica. Ora, però, è il momento di archiviare le bandierine e lavorare tutti insieme affinché questa scelta si trasformi in una vera opportunità per il futuro del territorio", conclude Forza Italia San Miniato.

Fonte: Forza Italia San Miniato

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