Nuovo Pignone Firenze, protesta dei lavoratori Tosco Service: sciopero e presidio ai cancelli

Sciopero e presidio davanti all'ingresso merci di via Perfetti Ricasoli dello stabilimento Baker Hughes-Nuovo Pignone di Firenze, dopo l'annunciato licenziamento (a decorrere da stasera) dei quattro lavoratori di Tosco Service, impiegati da anni nel servizio di facchinaggio in subappalto. Subappalto che è stato tagliato dalla ditta dell'appalto, taglio contestato dal sindacato nel metodo e nel merito.

Lo sciopero è stato proclamato dalla Filcams Cgil, il presidio vede la solidarietà e il sostegno della Fiom Cgil e della Rsu del Nuovo Pignone.

Filcams Cgil e Fiom Cgil esprimono pieno sostegno ai quattro lavoratori coinvolti e chiedono immediate risposte che salvaguardino l'occupazione e garantiscano continuità lavorativa a chi da anni opera all’interno del sito.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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