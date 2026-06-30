Palio 2 luglio, il Bruco vince la terza prova

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, martedì 30 giugno, la terza prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Donrodrigo scosso. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19,45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPICONTRADAFANTINOCAVALLO
1BrucoDino Pes detto VellutoDonrodrigo
2LeocornoAndrea Sanna detto VirgolaVolpino
3CivettaGiuseppe Zedde detto GingilloViso d’Angelo
4OndaCarlo Sanna Detto BriganteAnda e Bola
5AquilaGiovanni Atzeni detto TittiaDiodoro
6ValdimontoneSalvatore NiedduCanarinu
7TorreEnrico Bruschelli detto BellocchioEntu de P. Ulpu
8DragoDiego MinucciEberardo
9OcaSebastiano Murtas detto GrandineBenitos
RincorsaGiraffaFederico Guglielmi detto TamurèDiosu De Campeda

Per la quarta prova (domani mattina, mercoledì 1 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà il suddetto ordine invertito: Giraffa, Oca, Drago, Torre, Valdimontone, Aquila, Onda, Civetta, Leocorno, Bruco (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
30 Giugno 2026

Palio di Siena, la Giraffa vince la seconda prova

La contrada della Giraffa con il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè su cavallo Diosu de Campeda ha vinto la seconda prova del Palio di Siena. Mancano solo due giorni alla [...]

Siena
Attualità
29 Giugno 2026

Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la prima prova

E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore [...]

Siena
Attualità
29 Giugno 2026

Palio di Siena, le accoppiate della prima prova

Si svolgerà questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina