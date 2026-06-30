Palio 2 luglio, il Bruco vince la terza prova

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, martedì 30 giugno, la terza prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Donrodrigo scosso. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19,45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Bruco
|Dino Pes detto Velluto
|Donrodrigo
|2
|Leocorno
|Andrea Sanna detto Virgola
|Volpino
|3
|Civetta
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Viso d’Angelo
|4
|Onda
|Carlo Sanna Detto Brigante
|Anda e Bola
|5
|Aquila
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Diodoro
|6
|Valdimontone
|Salvatore Nieddu
|Canarinu
|7
|Torre
|Enrico Bruschelli detto Bellocchio
|Entu de P. Ulpu
|8
|Drago
|Diego Minucci
|Eberardo
|9
|Oca
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Benitos
|Rincorsa
|Giraffa
|Federico Guglielmi detto Tamurè
|Diosu De Campeda
Per la quarta prova (domani mattina, mercoledì 1 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà il suddetto ordine invertito: Giraffa, Oca, Drago, Torre, Valdimontone, Aquila, Onda, Civetta, Leocorno, Bruco (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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