Palio di Siena, la Giraffa vince la seconda prova

La contrada della Giraffa con il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè su cavallo Diosu de Campeda ha vinto la seconda prova del Palio di Siena. Mancano solo due giorni alla Carriera di Provenzano del 2 luglio.

Buona la partenza dell'Oca e dell'Aquila ma è stato poi il Drago a prendere la testa alla prima curva di San Martino per mantenerla fino all'ultima curva del Casato quando è sopraggiunta la Giraffa che ha poi vinto la prova.

Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade.

 CONTRADA FANTINO CAVALLO Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu Drago Diego Minucci Eberardo Bruco Dino Pes detto Velluto Donrodrigo Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P. Ulpu Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu De Campeda Civetta Giovanni Puddu Viso d’Angelo Onda Carlo Sanna Detto Brigante Anda e Bola

Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade hanno preso posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine inverso nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).

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