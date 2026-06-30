Palio di Siena, la Giraffa vince la seconda prova

La contrada della Giraffa con il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè su cavallo Diosu de Campeda ha vinto la seconda prova del Palio di Siena. Mancano solo due giorni alla Carriera di Provenzano del 2 luglio.
Buona la partenza dell'Oca e dell'Aquila ma è stato poi il Drago a prendere la testa alla prima curva di San Martino per mantenerla fino all'ultima curva del Casato quando è sopraggiunta la Giraffa che ha poi vinto la prova.
Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade.
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
Oca
Sebastiano Murtas detto Grandine
Benitos
Valdimontone
Salvatore Nieddu
Canarinu
Drago
Diego Minucci
Eberardo
Bruco
Dino Pes detto Velluto
Donrodrigo
Torre
Enrico Bruschelli detto Bellocchio
Entu de P. Ulpu
Aquila
Giovanni Atzeni detto Tittia
Diodoro
Leocorno
Andrea Sanna detto Virgola
Volpino
Giraffa
Federico Guglielmi detto Tamurè
Diosu De Campeda
Civetta
Giovanni Puddu
Viso d’Angelo
Onda
Carlo Sanna Detto Brigante
Anda e Bola
Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade hanno preso posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine inverso nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).
Notizie correlate
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro