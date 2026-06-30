Palio di Siena, la Giraffa vince la seconda prova

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(foto gonews.it)

La contrada della Giraffa con il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè su cavallo Diosu de Campeda ha vinto la seconda prova del Palio di Siena. Mancano solo due giorni alla Carriera di Provenzano del 2 luglio.

Buona la partenza dell'Oca e dell'Aquila ma è stato poi il Drago a prendere la testa alla prima curva di San Martino per mantenerla fino all'ultima curva del Casato quando è sopraggiunta la Giraffa che ha poi vinto la prova.

Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade.

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

Oca

Sebastiano Murtas detto Grandine

Benitos

Valdimontone

Salvatore Nieddu

Canarinu

Drago

Diego Minucci

Eberardo

Bruco

Dino Pes detto Velluto

Donrodrigo

Torre

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Entu de P. Ulpu

Aquila

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

Leocorno

Andrea Sanna detto Virgola

Volpino

Giraffa

Federico Guglielmi detto Tamurè

Diosu De Campeda

Civetta

Giovanni Puddu

Viso d’Angelo

Onda

Carlo Sanna Detto Brigante

Anda e Bola

Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade hanno preso posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine inverso nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).

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