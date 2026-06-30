Partono i centri estivi Uisp, il programma completo nell'Empolese Valdelsa

Da mercoledì 1 luglio si completa il cartellone dei centri estivi Uisp con la partenza dei centri “Gioco Sport Avventura”. Pochi giorni fa sono iniziati i primi centri Multisport. I centri estivi Uisp, come di consueto, saranno suddivisi per fasce di età e quest’anno coinvolgono ben quattro comuni dell’Empolese Valdelsa. Grazie ai nostri educatori professionali garantiremo serietà, divertimento e socialità.

Il palinsesto è davvero ricco. Attività ludico motorie, laboratori manuali e di teatro, escursioni sul territorio, giornate in piscina e poi tanto sport: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera. Ma anche scherma, hockey, pattinaggio, karatè e molte altre ancora. Confermato, inoltre, il corso di inglese per bambine e bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, che frequentano i centri estivi dell’infanzia di Empoli e di Torre a Montelupo. La Magica Teacher attuerà il programma educativo Hocus&Lotus dell’Università La Sapienza di Roma, in base al quale la lingua verrà veicolata attraverso il movimento, il canto, il ballo e il teatro mimico-gestuale.

«Siamo felici di poter tornare ad offrire un programma sempre più ricco di attività estive per bambine e bambini del nostro territorio - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - crediamo che i centri siano un’opportunità di crescita per loro, ma anche per le famiglie. L’obiettivo è quello di far vivere momenti di condivisione, di socialità e divertimento a tutte e tutti i partecipanti grazie alla professionalità dei nostri educatori e operatori. Il punto di partenza di tutte le attività sarà il gioco, in virtù del suo valore intrinseco che agevola l’aggregazione, l’impegno, la collaborazione, l’apprendimento e naturalmente il divertimento».

Per quanto riguarda il programma “Gioco Sport Avventura”, rivolto a bambini e bambine nate tra il 2020 e il 2022 le sedi sono la scuola dell’infanzia Torre a Montelupo, scuole dell’infanzia di Serravalle e Ponzano a Empoli (nell’ambito di Verde Azzurro del Comune di Empoli), scuola dell’infanzia di Montaione e scuola dell’infanzia di Vinci. Gli orari sono dalle 8.00 alle 13 per la mezza giornata e dalle 8.00 alle 16.30 per la giornata intera. In ogni caso il pranzo è incluso.

Per quanto riguarda il programma “Multisport”, rivolto ai nati tra il 2012 e il 2020, le sedi sono il PalAramini a Empoli, la scuola primaria Margherita Hack a Montelupo e alla scuola primaria di Montaione. Gli orari sono dalle 8.30 alle 14 per la mezza giornata e dalle 8.30 alle17 per la giornata intera. In ogni caso il pranzo è incluso.

Ci si può iscrivere presso i nostri uffici in via Basilicata 23 a Empoli oppure inviando alla mail empolivaldelsa@uisp.it modulo d’iscrizione compilato, firmato e sottoscritto, carta di identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati, ricevuta del bonifico o del bollettino postale e certificato nel caso sia previsto. Per bambini e bambine di età uguale o superiore a 6 anni è obbligatorio il certificato medico non agonistico. Per coloro che hanno meno di 6 anni è consigliabile richiedere un parere al proprio pediatra.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa