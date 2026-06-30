PD Castelfranco, Ilaria Duranti nuova segretaria

Ilaria Duranti è stata eletta nei giorni scorsi all'unanimità, a conclusione di un percorso unitario, come nuova segretaria comunale del Partito Democratico di Castelfranco di Sotto.

Quaranta anni, originaria di Orentano e insegnante di scuola secondaria di primo grado, Duranti è attuale consigliera comunale di opposizione a Castelfranco. Con 350 preferenze, è stata in assoluto la consigliera più votata alle ultime elezioni comunali del 2024, a testimonianza di un forte e diffuso apprezzamento generale. Gli iscritti vedono in lei la figura ideale per guidare il partito fino alla prossima sfida delle elezioni amministrative del 2029. Ilaria Duranti succede a Stefano Pertici, a cui il PD di Castelfranco rivolge un sentito ringraziamento per l'impegno e il lavoro profuso in questi anni.

"Voglio innanzitutto dire grazie a tutti gli iscritti," ha dichiarato la neosegretaria Ilaria Duranti. "Credo sia molto importante il messaggio di compattezza e di unità di intenti interna che, con questo percorso, stiamo dando al nostro elettorato e a tutta la cittadinanza."

La segretaria ha poi rivolto lo sguardo alle alleanze e alla costruzione dell'alternativa: "Ringrazio i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e del Movimento 5 Stelle che hanno portato il loro saluto. Considero la loro presenza estremamente importante perché, da oggi, dobbiamo avviare un lavoro di condivisione e di allargamento. Vogliamo dare vita a un percorso aperto a chiunque voglia dare una mano, a tutte quelle energie civiche e politiche che si riconoscono nei valori della coalizione che attualmente guida con solidità la Regione Toscana."

Un progetto inclusivo che poggia su basi elettorali solide: "Non partiamo certo da zero", ha sottolineato Duranti. "Solo pochi mesi fa, il Partito Democratico si è confermato di gran lunga il primo partito a Castelfranco con il 38% dei consensi, e l'intera coalizione ha dimostrato di essere esattamente alla pari con il centrodestra. Da questa forza dobbiamo ripartire per costruire una nuova proposta politica, capace di coinvolgere tutto il centrosinistra, le energie civiche e i tanti cittadini delusi da un'amministrazione di destra che dopo due anni, nonostante le roboanti promesse, sta dimostrando tutti i propri limiti e la propria incapacità. Il nostro intento è chiaro: costruire l'alternativa unita e tornare a vincere le elezioni amministrative del 2029 a Castelfranco di Sotto."

Fonte: PD Castelfranco di Sotto

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