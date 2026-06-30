Pistoia diventa capitale della ginnastica con Eurogym

Ai nastri di partenza a Pistoia la manifestazione Eurogym, il più grande festival europeo non competitivo di "ginnastica per tutti", che arriva in Italia e in Toscana per la prima volta e che ospiterà oltre 5mila giovani atleti, dai 12 ai 18 anni. Un evento fortemente sostenuto dalla Regione Toscana che interviene concretamente attraverso un contributo economico diretto e contemporaneamente facilitando la mobilità durante i giorni della manifestazione, attraverso un significativo potenziamento del sistema navette in città per agevolare gli spostamenti di atleti e accompagnatori.

“Si sta avvicinando un evento che siamo davvero orgogliosi di poter ospitare in Toscana e a Pistoia - ha detto il presidente Eugenio Giani - che certamente sarà in grado di offrire un’ immagine positiva a livello internazionale, basata sull’accoglienza, le opportunità per i giovani e i valori dello sport “.

Secondo l’assessore ai trasporti Filippo Boni: “Per un evento della portata di Eurogym, la qualità dell’accoglienza passa anche dalla capacità di garantire spostamenti efficienti. Per questo la Regione Toscana ha scelto di intervenire nel sistema dei trasporti, potenziando il servizio navette e supportando il Comune di Pistoia che coordina la logistica cittadina”.

“Ci stiamo impegnando al massimo come Regione per supportare la città di Pistoia e gli organizzatori per la realizzazione di un evento al suo esordio in Italia, che siamo convinti avrà ricadute molto positive sul nostro territorio - ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika - Stiamo intervenendo in particolare per facilitare i trasporti e permettere a migliaia di giovani atleti e accompagnatori di muoversi con facilità, assicurando un’esperienza all’altezza di un appuntamento internazionale che valorizza la nostra regione”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa