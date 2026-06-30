Ponte a Egola, lo stadio Leporaia è stato intitolato a Mattia Giani

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Il campo sportivo Leporaia adesso porta il nome di Mattia Giani. Ponte a Egola (San Miniato) ha deciso di omaggiare così la memoria del giovane calciatore, deceduto dopo un malore in campo. A pochi giorni dall'evento in suo onore, è avvenuta l'intitolazione ufficiale dell'impianto.

In mezzo a tanti bambini e tante bambine, le autorità hanno 'tagliato il nastro' allo stadio che ora porta il nuovo nome. Si è tenuta anche un'amichevole tra il Tuttocuoio, società locale, e il Castelfiorentino, la squadra dove militava Giani.

"L’intitolazione del campo sportivo Leporaia a Mattia Giani rappresenta un momento di grande valore per tutta la nostra comunità. Da oggi il suo nome sarà per sempre custodito in un luogo speciale, simbolo di sport, amicizia e crescita, affinché il suo ricordo continui a vivere attraverso questi valori. Un grazie di cuore alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale" queste le parole dell'assessora Elena Maggiorelli.

 

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