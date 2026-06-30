Torna anche quest’anno il premio David Sassoli per le migliori tesi di laurea sul tema ‘L’Europa, le Regioni e i cittadini’. Il Consiglio regionale della Toscana ha pubblicato il bando per la quinta edizione e c’è tempo fino alle 15 di lunedì 31 agosto 2026 per presentare la domanda. Al vincitore sarà assegnato un premio di 6mila euro, mentre a ognuno dei vincitori dei quattro premi ‘ex aequo’ andranno 3mila e 500 euro.

“Il premio David Sassoli - le parole della presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali Irene Galletti - rappresenta un’iniziativa preziosa per il Consiglio regionale della Toscana e per la Commissione e ogni edizione conferma la qualità delle competenze che maturano nei nostri atenei: tutti gli anni ci arrivano tesi solide, con rigore e metodo, capaci di affrontare l’Europa attraverso i suoi nodi reali con rigore e intelligenza. Come rappresentanti delle istituzioni ci spendiamo molto per trasmettere l’idea che l’Europa non debba essere percepita come una dimensione lontana, ma come il luogo in cui si prendono scelte decisive per le cose che più ci riguardano da vicino”.

“Per questo - ha concluso la presidente Galletti - invito caldamente le ragazze e i ragazzi a candidarsi, perché il loro contributo arricchisce il confronto istituzionale e porta dentro le sedi pubbliche uno sguardo nuovo sull’Europa, sulla cittadinanza e sul ruolo delle Regioni. Le istituzioni restano vive solo se riescono a farsi permeare da questo prezioso patrimonio di studio, energia civile e pensiero critico”.

Verranno presi in considerazione gli elaborati di tesi che abbiano indagato le seguenti tematiche:

il processo di integrazione e cooperazione europea;

le politiche europee nei vari ambiti (agricoltura, concorrenza, energia, digitale, migrazioni, ricerca, ecc.);

gli aspetti relativi all’esercizio della cittadinanza europea;

il funzionamento delle istituzioni europee con particolare riferimento al ruolo della società civile;

il posizionamento dell’Unione Europea nel mondo.

Sarà considerato elemento di particolare interesse, se coerente con l’oggetto della tesi, l’approfondimento del ruolo dell’Unione europea nella vita quotidiana dei cittadini dell’Unione.

Il bando è aperto a tutti i settori scientifico – disciplinari e possono partecipare al bando tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, dal primo settembre 2025 fino alla data di scadenza del bando presso le Università toscane. Saranno ammesse a valutazione tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea conseguito, che dovrà essere correttamente indicato nella domanda.

La presentazione della domanda avviene unicamente attraverso la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://git.consiglio.regione.toscana.it/domande/index.jsf?sid=215588

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice costituita dal dirigente o da un funzionario del Settore ‘Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto’ e da alcuni docenti e/o esperti nei settori scientifico-disciplinari, indicati dall’Istituto Universitario Europeo e dalle Università toscane, d’intesa con la Commissione consiliare Politiche europee e relazioni internazionali.

La votazione complessiva in base alla quale saranno individuati gli elaborati vincitori del primo premio e di quattro premi ex aequo è fissata a un max di 100 punti complessivamente ripartiti in: a) max 20 punti in base al voto di Laurea conseguito b) max 30 punti in base alla chiarezza espositiva dell’elaborato c) max 50 punti in base alla qualità complessiva e all’originalità dell’elaborato.

Le tesi di laurea vincitrici saranno pubblicate a spese del Consiglio regionale della Toscana, previa acquisizione del consenso da parte dei vincitori, in una collana appositamente loro dedicata. I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio ai recapiti indicati sulla domanda entro il giorno 18 dicembre 2026 e la cerimonia di premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di gennaio 2027, in occasione del quinto anniversario della scomparsa di David Sassoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore “Iniziative istituzionali e Rappresentanza e cerimoniale eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it

Fonte: Toscana Consiglio Regionale