Rogo in discarica a Capoliveri, esplode una bombola: blackout nella zona

Cronaca Capoliveri
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Incendio nella notte all’Isola d’Elba, vigili del fuoco al lavoro per oltre tre ore. Evitato il propagarsi delle fiamme alla vegetazione vicina

Paura nella notte a Capoliveri, all’Isola d’Elba, per un incendio divampato in un’area adibita a discarica. Le fiamme hanno interessato anche alcuni caseggiati utilizzati per lo stoccaggio di materiali vari.

Nel corso delle operazioni di spegnimento si è verificata l’esplosione di una bombola di gas che ha provocato la rottura di un cavo elettrico, causando l’interruzione della corrente nella zona interessata dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, supportati da un modulo della Protezione Civile. Le squadre hanno lavorato per contenere l’incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero la vegetazione circostante.

Dopo circa tre ore di intervento, il rogo è stato circoscritto e l’area messa in sicurezza. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

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