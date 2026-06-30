Scontro frontale a Fucecchio: auto finisce in un fosso, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Lo scontro è avvenuto tra un'auto di grossa cilindrata e una city car. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del conducente. Allertato anche il Pegaso

Scontro frontale tra due auto a Fucecchio, sulla SP11. Secondo quanto appreso, l'impatto sarebbe avvenuto tra una vettura di grossa cilindrata e una city car. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 18.46. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del conducente dell'auto più piccola. È stato inoltre allertato il Pegaso 1.

Secondo quanto riferito, l'impatto avrebbe fatto finire la city car in un fosso. Il conducente non sarebbe cosciente e i vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di liberarlo. Il conducente dell'auto di grossa cilindrata, invece, non risulterebbe ferito.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
30 Giugno 2026

Nuova operazione antidroga alle Cerbaie: "Pattugliamenti serrati per due settimane"

In mezzo al bosco, poco lontano dalla strada, dei teli di plastica legati agli alberi formano un riparo improvvisato. Sotto c'è una sedia, rifiuti tra cui resti di cibo, bottiglie [...]

Fucecchio
Cronaca
29 Giugno 2026

Furto in officina a Fucecchio: ladri fuggono con una Land Rover

Furto nella notte ai danni di un’officina meccanica nel territorio di Fucecchio. Ignoti hanno forzato il cancello d’ingresso e si sono impossessati di una Land Rover, utilizzata poi per la [...]

Cerreto Guidi
Cronaca
29 Giugno 2026

Auto in fiamme lungo la strada provinciale tra Bassa e Fucecchio

Un'auto ha preso fuoco in strada a Pieve a Ripoli, località nel comune di Cerreto Guidi al confine con Fucecchio, questa mattina lunedì 29 giugno. Sul posto, lungo via provinciale [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina