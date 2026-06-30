Scontro frontale a Fucecchio: auto finisce in un fosso, intervengono i vigili del fuoco

Scontro frontale tra due auto a Fucecchio, sulla SP11. Secondo quanto appreso, l'impatto sarebbe avvenuto tra una vettura di grossa cilindrata e una city car. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 18.46. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del conducente dell'auto più piccola. È stato inoltre allertato il Pegaso 1.

Secondo quanto riferito, l'impatto avrebbe fatto finire la city car in un fosso. Il conducente non sarebbe cosciente e i vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di liberarlo. Il conducente dell'auto di grossa cilindrata, invece, non risulterebbe ferito.

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