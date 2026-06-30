Stalking tra due locali in centro a Pisa: interviene la polizia

Cronaca Pisa
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Un 36enne e una 23enne sono finiti nel mirino della polizia di Pisa per stalking. Gli accertamenti degli agenti hanno ricostruito un quadro definito "allarmante" di sgarbi e ripicche tra due locali del centro storico, a pochi passi dalla Torre pendente.

Si tratta del socio di un locale e di una cameriera di un vicino ristorante: hanno messo in atto nel tempo una serie di azioni per prendere la clientela dei vicini, arrivando "ad affermare che il cibo della concorrenza era congelato oppure di scarsa qualità, addirittura paventando conseguenze gastrointestinali in caso di ingestione", si legge in una nota. In un'occasione una persona avrebbe sputato addosso al personale dell’esercizio concorrente.

Le persone offese hanno ritenuto insostenibile la situazione e si sono rivolti alla polizia. I due indagati sono stati sottoposti al regime del divieto di avvicinamento alle persone offese.

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