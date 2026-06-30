Stalking verso i vicini di casa, intervengono i carabinieri

Un 64enne è stato ritenuto responsabile di stalking verso i vicini di casa a Castiglion Fiorentino, gli è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese oltre a quella del divieto di dimora nel comune aretino.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che l’uomo aveva reiteratamente minacciato, molestato, offeso e intimidito i suoi vicini di casa, aggredendoli verbalmente, minacciandoli di morte, utilizzando espressioni gravemente offensive e arrivando a lanciare oggetti verso le loro proprietà.

In altre occasioni aveva acceso motopompe, betoniere ed altri macchinari rumorosi nelle vicinanze delle abitazioni delle persone offese, allo scopo di arrecare disturbo, "tanto da cagionare alle stesse un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei familiari conviventi, costringendole finanche ad alterare le proprie abitudini di vita e a limitare il normale utilizzo degli spazi esterni delle proprie abitazioni" come si legge in una nota.

L’uomo dovrà mantenersi ad almeno un chilometro dalle persone offese, dovrà indossare il braccialetto elettronico antistalking e non potrà dimorare a Castiglion Fiorentino.