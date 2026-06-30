Temporale nella notte, interventi dei vigili del fuoco nel Pisano

Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno un forte temporale si è abbattuto sulla Toscana, in special modo in provincia di Pisa. I comuni interessanti sono Pisa, San Giuliano Terme e Vicopisano.

Dalle 22 di lunedì i vigili del fuoco pisani sono intervenuti in molte zone della provincia per il temporale. Le tipologie degli interventi vanno da dissesti statici, alberi caduti, rami e oggetti pericolanti. A San Giuliano Terme un muro di contenimento è ceduto.

Per risolvere gli interventi si è reso necessario anche un contributo da parte di una squadra dal Comando di Massa Carrara. Complessivamente sono stati svolti circa una trentina di interventi di soccorso nell'arco di tre ore.