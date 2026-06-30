Turista violentata in centro a Firenze: condannati due uomini a 6 anni e 4 mesi

Si è chiuso con la condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione il procedimento a carico di due uomini accusati di violenza sessuale ai danni di una turista di 36 anni, aggredita nel centro storico di Firenze nella notte tra il 7 e l'8 novembre 2025, mentre rientrava in hotel dopo una serata. Al termine della pena, per entrambi, un 32enne di origine marocchina e un 26enne egiziano, è stata disposta l'espulsione dal territorio italiano. La decisione è arrivata dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto le richieste della pubblica accusa.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna - in città per una vacanza con un gruppo di amici - era stata aggredita mentre rientrava in albergo dopo una serata trascorsa in locali della zona insieme a un'amica. In quel momento sarebbe stata avvicinata dai due imputati e trascinata dietro un'auto parcheggiata nei pressi della piazza, dove si è consumata la violenza.

L'allarme è scattato grazie all'intervento di alcuni passanti che hanno udito le urla e hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza. All'arrivo delle forze dell'ordine, i due uomini hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati e arrestati poco dopo.

Nel corso del processo, uno degli imputati ha ammesso le proprie responsabilità, mentre l'altro ha sostenuto che il rapporto fosse consensuale. La vittima, dopo aver presentato denuncia, ha scelto di non costituirsi parte civile nel procedimento.

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