Use Computer Gross, confermato coach Valentino

Per la quinta stagione consecutiva Luca Valentino sarà alla guida dell’Use Computer Gross. Reduce da uno splendido campionato concluso a gara tre di semifinale con la Mens Sana Siena, il tecnico grossetano prosegue così il suo percorso sulla panchina della prima squadra. Un rapporto che va ormai oltre il semplice aspetto sportivo e del quale beneficerà anche il settore giovanile che sarà anche il prossimo anno una parte importante del lavoro del tecnico biancorosso come lo è stato in tutte le stagioni precedenti.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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