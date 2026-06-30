A Vinci arriva 'Reflected Realities': Training Course europeo sull'identità e l'immagine di sé

Dal 3 all’11 luglio 2026, Vinci accoglierà REFLECTED REALITIES, un Training Course internazionale promosso da Associazione Agrado APS nell’ambito del programma Erasmus+, con il patrocinio del Comune di Vinci.

Il progetto porterà sul territorio partecipanti provenienti da Italia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Austria, Slovacchia e Lettonia, coinvolgendo persone di età compresa tra i 21 e i 70 anni. Il gruppo sarà composto da educatori, youth workers, volontari attivi in organizzazioni giovanili, insegnanti, formatori, operatori sociali e persone impegnate in contesti educativi e comunitari.

Il percorso formativo sarà dedicato al tema dell’identità, dell’immagine di sé e del modo in cui ci raccontiamo e veniamo raccontati dagli altri.

Durante i giorni di attività, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori di educazione non formale, pratiche creative, storytelling, teatro, riflessione individuale e condivisione di gruppo. Il percorso esplorerà il rapporto tra passato e presente, i ruoli che assumiamo nella vita quotidiana, le etichette che riceviamo o interiorizziamo, la percezione del corpo e la possibilità di costruire narrazioni più consapevoli, autentiche e inclusive di sé.

REFLECTED REALITIES nasce con l’obiettivo di offrire a chi lavora con i giovani strumenti educativi utili per accompagnare processi di crescita personale, benessere emotivo, consapevolezza e partecipazione. In un tempo in cui molti giovani vivono fragilità legate all’autostima, al confronto sociale e alla costruzione della propria identità, il progetto intende creare uno spazio sicuro di apprendimento, ascolto e sperimentazione.

Il Training Course si svolgerà principalmente a Vinci e prevede anche momenti di scoperta del territorio, favorendo l’incontro tra dimensione europea e comunità locale. Il patrocinio del Comune di Vinci conferma l’attenzione dell’amministrazione verso le iniziative capaci di valorizzare il territorio come spazio di formazione, creatività, partecipazione giovanile e dialogo interculturale.

Per Associazione Agrado APS, l’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per rafforzare il ruolo di Vinci come luogo aperto alla formazione internazionale e all’incontro tra culture. Attraverso REFLECTED REALITIES, Vinci diventerà per alcuni giorni un laboratorio europeo di riflessione sull’identità: uno spazio in cui educatori, volontari, insegnanti e operatori giovanili potranno interrogarsi su ciò che siamo, su come cambiamo nel tempo e su come possiamo guardarci — e guardare gli altri — con maggiore profondità, cura e consapevolezza.

Fonte: Associazione Agrado APS