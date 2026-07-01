A San Miniato Basso torna la Festa comunale dell'Unità

Torna, dall'8 al 28 luglio, nell'area della Casa Culturale di San Miniato Basso, la Festa comunale dell'Unità di San Miniato, appuntamento storico della nostra comunità politica e del territorio.

Una Festa che quest'anno vuole parlare di pace, giustizia sociale, diritti, lavoro, democrazia, Europa, ambiente e partecipazione con un programma politico e culturale ricco di incontri, dibattiti e momenti di approfondimento.

L'inaugurazione, mercoledì 8 luglio, sarà seguita dal dibattito "No al nucleare. Sì alle rinnovabili", dedicato alla transizione energetica e alle politiche ambientali, con esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana e del mondo dell'ambientalismo.

Lunedì 13 luglio uno degli appuntamenti politici più significativi della Festa sarà dedicato al rapporto tra le forze progressiste, con il confronto "Testardamente unitari. Sinistra e progressisti insieme per governare l'Italia", che vedrà seduti allo stesso tavolo rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Italia Viva.

Di grande rilievo anche la serata di venerdì 10 luglio, dedicata al tema "Pace, guerra e le macerie del diritto internazionale", con Roberto Speranza, Bintou Mia Diop e Renzo Ulivieri, così come il confronto di venerdì 17 luglio su industria, innovazione e lavoro, con Andrea Orlando e rappresentanti del mondo produttivo e sindacale.

Tra gli ospiti della Festa saranno presenti, in giornate diverse, Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Alessandra Todde, Andrea Orlando, Roberto Speranza, Marta Bonafoni, Alessandra Nardini, Walter Verini, Arturo Scotto, Marco Tarquinio, Dario Parrini, oltre a numerosi amministratori, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del volontariato e dell'associazionismo.

Nel corso della manifestazione saranno affrontati temi centrali per il presente e il futuro del Paese: la sanità pubblica, i diritti civili, il fine vita, la legalità e il contrasto alle mafie, la lotta alle disuguaglianze, la democrazia e la legge elettorale, il ruolo delle Regioni, l'Europa, l'accoglienza, lo sport, i giovani e le politiche sociali.

La Festa ospiterà inoltre l'inaugurazione della mostra "Arte e Disabilità", la proiezione del film "Enrico Berlinguer: un'eredità che parla al futuro", la presentazione del libro "Flotilla, in viaggio per Gaza" di Arturo Scotto e il concerto dei Vincanto, oltre al tradizionale incontro pubblico con il Sindaco Simone Giglioli e la Giunta comunale.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre attivi il tradizionale Ristorante della Festa e l'eccellente Pizzeria, aperti ogni sera, con specialità di terra e di mare, oltre agli spazi dedicati alla socialità, alla cultura e all'intrattenimento.

Un'anteprima della Festa si avrà venerdì 3 Luglio alle ore 18:30, quando avrà luogo l'iniziativa "votare cambia la storia" con Nicola Zingaretti, Capo delegazione PD al Parlamento europeo, organizzato dei Giovani Democratici presso lo Chalet dei giardini pubblici di San Miniato.