Accordo tra Firenze Parcheggi e Questura per tariffe agevolate al personale della polizia

Firenze Parcheggi S.p.A. e la Questura di Firenze hanno siglato un accordo per la concessione, a tariffa agevolata, di alcuni posti auto nelle strutture gestite da Fipark a vantaggio dei dipendenti della Questura.

La Questura, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha necessità di un numero di posti auto dedicati ai propri dipendenti in forza nelle strutture di via Zara e presso la caserma Fadini. Per venire incontro a tale bisogno, Firenze Parcheggi ha messo a disposizione a tariffa agevolata un numero massimo di 100 posti, 75 presso il parcheggio Stazione Fortezza Fiera e 25 presso quello del Parterre. Alla Questura verranno consegnate 100 tessere di abbonamento con tecnologia di prossimità non cedibili a terzi denominate keycards, che saranno utilizzate dal personale di Polizia che ne farà richiesta.

"Siamo molto lieti di collaborare con la Questura di Firenze - ha commentato l’amministratore delegato di Firenze Parcheggi Carlo Bevilacqua. Per noi e per gli utenti delle nostre strutture, sapere che personale della Polizia transita regolarmente all’interno dei parcheggi rappresenta un elemento di sicurezza in più che si rivelerà utile nella quotidianità".

"L’accordo siglato oggi con Firenze Parcheggi rappresenta un atto concreto di vicinanza alla Polizia di Stato, in particolare al personale della Questura di Firenze, che - quotidianamente - ha difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro con i propri mezzi, per carenza di parcheggi dedicati alla struttura. Grazie all’odierno accordo, un numero consistente di poliziotti potrà raggiungere celermente il posto di lavoro con il proprio veicolo e dedicarsi alle numerose attività, anche emergenti, che quotidianamente vengono svolti al servizio della comunità" ha così commentato il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

"Questa convenzione testimonia la sensibilità dell’Amministrazione comunale, anche attraverso le aziende partecipate come la Firenze Parcheggi, alle richieste delle forze dell’ordine – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio - peraltro con ricadute positive sul presidio e sulla sicurezza degli stessi parcheggi".

Fonte: Questura di Firenze