Accusato di due rapine tra Sesto Fiorentino e Cerreto Guidi, arrestato 22enne

La polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti di un ventiduenne, indagato per due episodi di rapina aggravata e lesioni personali.

Il provvedimento è scaturito da un’attività investigativa condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sesto Fiorentino, che ha ricostruito le dinamiche dei fatti anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza del circuito cittadino.

Il primo episodio risale allo scorso marzo a Sesto Fiorentino. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe fatto ingresso in un esercizio commerciale di Piazza Ginori con il volto travisato, aggredendo il titolare, strattonandolo e scaraventandolo a terra, per poi puntargli un’arma al collo e impossessarsi di circa 4.400 euro. Subito dopo si sarebbe allontanato a bordo di un monopattino.

Il secondo episodio si sarebbe verificato nel mese di dicembre 2025 a Cerreto Guidi, ai danni di un esercizio di rivendita tabacchi, con modalità analoghe a quelle già contestate.

L’attività investigativa ha consentito di ricomporre la sequenza degli eventi e di identificare il presunto responsabile, che risulta già detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Prato.

Il G.I.P. del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura, ha quindi disposto la misura cautelare in carcere, eseguita dagli investigatori della polizia.

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