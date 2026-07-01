Acque Spa sostituisce 300mila contatori

Non un semplice “cambio di dispositivo”, ma una vera e propria evoluzione tecnologica, già in corso e destinata a coinvolgere oltre 300mila utenze in totale: è questo il cuore dell’attività di Acque, che in tutto il Basso Valdarno sta portando alla sostituzione dei contatori dell’acqua con misuratori di ultima generazione, per una ulteriore digitalizzazione della rete idrica. Ad oggi sono già quasi 100mila i nuovi dispositivi installati sul territorio gestito.

Si tratta di un esteso programma di ammodernamento del parco contatori, per efficientare il servizio e rendere più semplici le operazioni di lettura degli operatori o l’autolettura da parte dell’utente. Le attività stanno progressivamente interessando numerosi comuni del territorio e si sono concluse di recente, tra gli altri, a Casciana Terme Lari, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte e Vicopisano. I nuovi misuratori, basati su tecnologia LoRa (Long Range, “a lunga distanza”), consentono la trasmissione di dati su grandi distanze con consumi energetici ridotti. Questa tecnologia permette la lettura dei consumi in tre modalità: lettura a vista, come per i dispositivi precedenti; walk-by, con strumenti digitali che rilevano i dati senza accesso diretto al contatore; e infine telelettura da remoto, con la trasmissione automatica verso un sistema centrale di acquisizione. L’impiego dei nuovi contatori consentirà di disporre di dati sui consumi sempre più accurati e tempestivi, migliorandone qualità e trasparenza.

Ma gli obiettivi sono molteplici: aumentare la conoscenza della rete, migliorare l’efficienza operativa, rafforzare il controllo delle infrastrutture e sviluppare strumenti sempre più efficaci per il contenimento delle perdite e la tutela della risorsa idrica. La progressiva diffusione della telelettura contribuirà inoltre a ridurre gli spostamenti necessari per le attività di lettura sul territorio, con benefici anche sul piano ambientale grazie alla diminuzione delle emissioni legate alle attività operative. La sostituzione dei contatori si inserisce all’interno di Digital4Zero, il progetto di innovazione di Acque che punta a trasformare le infrastrutture acquedottistiche attraverso strumenti digitali, sistemi di telelettura e tecnologie avanzate di monitoraggio, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la sicurezza delle reti idriche.

Ma come funziona un contatore intelligente? Quali vantaggi può portare alla gestione del servizio idrico? E perché la sostituzione dei misuratori è uno degli elementi chiave nel processo di innovazione dell’acquedotto? Per rispondere a queste domande, Acque ha realizzato un video che illustra il progetto in corso e il valore della trasformazione tecnologica che sta interessando il sistema idrico del territorio: https://www.acque.net/campagne/contatori-del-futuro-un-video-per-raccontare-linnovazione-al-servizio-del-territorio/

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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