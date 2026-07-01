Asme Gas Turbine Award, tra i premiati anche il fucecchiese Lorenzo Toni

Il premio ASME Gas Turbine Award è stato conferito a un gruppo di lavoro nato dalla consolidata collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze (rappresentato da Andrea Arnone, Michele Marconcini, Lorenzo Pinelli e Marco Batisti) e Baker Hughes (rappresentata da Lorenzo Toni e Alberto Guglielmo). Esulta anche la Zona del Cuoio, dato che Toni è originario di Fucecchio.

Per la prima volta, dalla sua istituzione nel 1964, il riconoscimento dell’International Gas Turbine Institute dell’American Society of Mechanical Engineers (ASME) è stato conferito a un team di ricerca italiano.

Il premio, assegnato in occasione della conferenza ASME Turbo Expo tenutasi a Milano dal 15 al 19 giugno, è stato attribuito al lavoro scientifico presentato in occasione della conferenza che si è tenuta a Londra nel 2024. Il riconoscimento valorizza il contributo scientifico, l’innovazione tecnologica e il potenziale impatto industriale dello studio dal titolo “Innovative cavity modeling for centrifugal compressors aeromechanical analysis”, testimoniando la competitività della ricerca italiana nei settori dell’energia e dell’ingegneria meccanica.

La Conferenza ASME Turbo Expo, presieduta in qualità di chair da Antonio Andreini, docente Unifi di Macchine a fluido, si è svolta per la prima volta in Italia.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa