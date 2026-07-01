Bassa, alla Sagra del Pesce il raduno delle Bianchine

La Bianchina, autovettura iconica prodotta dal 1957 alla fine degli anni sessanta, fa ancora parlare di sé grazie ai raduni dei tanti appassionati. L’ultimo della serie ha raggiunto il nostro territorio con 32 Bianchine che si sono ritrovate nei giorni scorsi presso la casa di Angela e Moreno Marradi, a Bassa di Cerreto Guidi, sede del Registro Bianchina Club. Il vicesindaco di Cerreto Guidi Massimo Irrati e gli assessori Alessio Tanganelli e Davide Toni hanno dato il benvenuto ai partecipanti, donando a ogni equipaggio una bottiglia di Chianti come ricordo dell’incontro. E’seguito un tour sul territorio che ha fatto tappa alla Cantina Colle Adimari, a Cerreto Guidi, proseguendo presso l’agriturismo “Sapori di Toscana” a Brusciana, frazione di Empoli.

“I bianchinisti” hanno proseguito il giro sul territorio con la visita alla più antica società remiera italiana, la Canottieri di Limite sull'Arno. E’stata l’occasione per una navigazione sul fiume a bordo delle Dragon Boat. Si tratta di una disciplina nata per favorire il recupero psico-fisico delle donne operate di tumore al seno. Tornati alla sede del Registro Bianchina Club dove l’evento si è accesso con la Banda della Ranocchia di Orentano, il gruppo ha proseguito per Empoli.

Il clou della tre giorni è stata la visita alla storica Sagra del Pesce di Bassa, in corso in questo periodo, dove si è tenuto l’incontro con la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e con gli amministratori comunali. I partecipanti hanno potuto gustare le eccellenti specialità di pesce preparate dai volontari della festa che nata nei primi anni Settanta per sostenere economicamente la squadra locale di tamburello, è diventata negli anni uno degli appuntamenti più sentiti dell’intero territorio. Il raduno dei “bianchinisti” è partito proprio dall’idea di salutare la Sagra che ha superato i 50 anni di vita, un traguardo festeggiato con la pubblicazione del volume “La Sagra del Pesce di Bassa. 50 anni di un paese”, scritto da Angela Rossetti e da Simona Bartolommei. Prima che il raduno si concludesse alla Fattoria Montellori di Fucecchio, il gruppo, guidato dal socio Francesco Salvadori, ha visitato a Pontedera, il Museo Piaggio,

Soddisfatta la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti: “Siamo davvero lieti di aver dato il benvenuto ai partecipanti al raduno che porta avanti con passione la tradizione di questa storica vettura, la stessa passione che anima le volontarie e i volontari della Sagra del pesce di Bassa a cui si è strettamente legata, che da oltre 50 anni organizzano un’iniziativa che non è semplicemente un omaggio al pesce e al buon cibo, ma un’occasione di aggregazione e di forte richiamo al senso di comunità. Ed è per questo che gli organizzatori della sagra meritano un sincero ringraziamento”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa