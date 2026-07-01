Biblioteca come rifugio climatico, la 'Fucini' sempre aperta d'agosto

La biblioteca comunale 'Renato Fucini' rimarrà aperta per tutto il mese di agosto. In queste settimane di piena estate la biblioteca si propone anche come un vero e proprio rifugio climatico gratuito e accessibile a tutte e tutti.

La decisione di non sospendere le attività risponde a una duplice esigenza della comunità: da un lato, avere a disposizione uno spazio sempre aperto che garantisca continuità per lo studio e la ricerca, che sia luogo di incontro e di socialità, punto di prestito e accesso a internet; dall'altro, offrire un rifugio contro il caldo, grazie a un ambiente interamente climatizzato pronto a donare accoglienza e un po' di sollievo a chiunque ne abbia bisogno per fronteggiare le alte temperature estive.

La biblioteca Fucini si conferma così non solo come un luogo di cultura e condivisione, area aperta a tutte e tutti e alle associazioni (si veda il calendario Civico 0 da poco terminato), ma come un presidio sociale essenziale per il benessere della cittadinanza.

Nello specifico, riportiamo di seguito gli orari delle biblioteche Fucini e Palazzo Leggenda e le iniziative estive per bambine e bambini.

ORARI AMPLIATI - Per la 'Fucini' di via Cavour, l'avvio di luglio manterrà le aperture feriali da lunedì a venerdì con orario 9-19, il sabato orario solo al mattino 9-13. Per agosto, dal 1 al 23 aperture dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.30. Dal 24 agosto tornerà l'orario standard da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 15-19.

Un orario ampliato rispetto al 2025, con la riapertura anche pomeridiana dal lunedì al sabato anticipata di una settimana, già dal 24 agosto.

LETTURE E PRENOTAZIONI DA CASA - Sarà sempre attivo il box per la restituzione dei libri all'ingresso della biblioteca in via Cavour, mentre per la prenotazione di volumi a scaffale o della rete REA.net basta cliccare sul sito: https://reanet.comune.empoli.fi.it/. È attivo per gli iscritti anche il sito Media Library On Line, con la consultazione gratuita di e-book, quotidiani, riviste e molto altro.

PALAZZO LEGGENDA - Per Palazzo Leggenda tutto il mese di luglio vedrà le aperture al mattino dal martedì al venerdì con orario 9-13, il mercoledì anche 18-23 apertura serale di Palazzo Leggenda sotto le Stelle.

Nei pomeriggi Palazzo Leggenda si sposta al Parco di Serravalle, in piazza Madonna della Quiete, nei parchi di frazione. Qui tutto il programma delle iniziative per l'intero mese di luglio: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/unestate-da-leggenda-2026/

Tutte le iniziative sono gratuite, per alcune è richiesta la prenotazione.

Dal 1 al 9 agosto Palazzo Leggenda rispetterà l'apertura da martedì a venerdì, orario 9-13, poi la biblioteca delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi rimarrà chiusa dal 10 al 23 agosto. La ripresa con orario 9-13 dal martedì al venerdì a partire dal 24 agosto fino al 31 agosto. La riapertura al sabato mattina (9-13) avverrà a partire da settembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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