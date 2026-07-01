Cadavere in piazza Magenta in pieno centro a Livorno: indagini dei carabinieri

Un cadavere è stato rinvenuto nella mattinata in piazza Magenta, nel pieno centro di Livorno, nei pressi della chiesa del Soccorso.

Il corpo è stato segnalato da alcuni passanti che lo hanno notato sul selciato, accanto all’edificio religioso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti in attesa dell’intervento del medico legale.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’identità della persona e la dinamica del decesso.