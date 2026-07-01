Cadavere vicino ai binari alla stazione Statuto: ritardi fino a 50 minuti per i treni

Cronaca Firenze
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Rinvenuto il corpo nelle prime ore del mattino, indagini della Polfer in corso. Circolazione ferroviaria rallentata e poi tornata regolare

Un cadavere è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi dei binari in prossimità della stazione Statuto, a Firenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. La vittima è un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria. La scoperta del cadavere è stata fatta intorno alle 6.

Il ritrovamento ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Dalle 6:15, secondo quanto riportato da Rfi, si sono registrati rallentamenti nei pressi dell’area interessata “in prossimità di Firenze Statuto per accertamenti dell’autorità giudiziaria”, con ritardi fino a 50 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e regionali.

La situazione è risultata in graduale miglioramento già dalle 7:55 ed è tornata alla piena regolarità intorno alle 8:30. Le indagini restano in corso.

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