Cade per 100 metri sulle Alpi Apuane, muore escursionista

Cronaca Lucca
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A perdere la vita una donna di 50 anni

Tragedia questa mattina sul monte Pisanino, sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca, dove un'escursionista di 50 anni ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito la donna, di Gallicano, si trovava insieme ad altre persone intente a salire la vetta, come era solita fare spesso, quando all'improvviso durante un traverso in lieve pendenza è caduta a valle per circa 100 metri.

Lanciato l'allarme, purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare. La salma è stata individuata e recuperata dall'elicottero Pegaso, mentre era stato attivato anche il Soccorso alpino toscano. Espresso cordoglio dal sindaco di Gallicano David Saisi per una tragedia che ha scosso la comunità della Garfagnana.

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