Chanel punta sulla Toscana: firmato protocollo tra comune di Serravalle Pistoiese e Regione

Un punto di partenza determinante volto ad accompagnare un progetto di Chanel in Toscana. Chanel prevede di dotarsi di un nuovo centro di controllo qualità e di servizi logistici nel comune di Serravalle Pistoiese. Questa mattina la firma del protocollo nel quale Regione e Comune di Serravalle si impegnano a supportare il progetto in cui Chanel intende investire.

In particolare l’intesa che è stata siglata dal presidente Giani, dal sindaco Piero Lunardi e da rappresentanti del Gruppo Chanel, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika, prevede da parte di Regione e Comune l’accompagnamento durante le fasi dell'iter amministrativo e sulle opportunità per formazione, innovazione e ricerca, rapporti con la filiera.

L’area sarà oggetto di pianificazione urbanistica, per consentire un insediamento tra i 25- 30mila mq circa, comprendendo inoltre la riconversione di un complesso rurale esistente con un approccio rispettoso della storia e del paesaggio locale. Aspetti questi che in generale saranno centrali in tutto il progetto, insieme alla sostenibilità ambientale (verrà fatto un largo uso di energia da fonti rinnovabili) al fine di garantire una piena integrazione con l’identità del luogo.

Ricadute positive ci saranno per l’economia locale e per l’occupazione.

“Siamo veramente contenti come Regione Toscana di poter lavorare con Chanel, icona del lusso e della moda nel mondo - commenta il Presidente Giani - La scelta della nostra regione è una conferma del valore del nostro artigianato che ha secoli di storia, della competenza dei nostri addetti, della cultura della manifattura locale. Accompagneremo questo processo con tutti gli strumenti di cui disponiamo perché per noi la filiera della moda e la creazione di posti di lavoro rappresenta un patrimonio identitario e produttivo unico”.

“Questo protocollo è il risultato di tre anni di lavoro e ufficializza un interesse concreto di Chanel verso la Toscana – ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika - Parliamo di un investimento che può generare nuovi posti di lavoro qualificati e rafforzare una delle filiere produttive più importanti della nostra regione. Da oggi inizia la fase decisiva: seguirò personalmente il percorso insieme agli uffici regionali affinché ogni procedimento amministrativo venga concluso nei tempi previsti dalla legge. Quando un gruppo internazionale sceglie la Toscana, le istituzioni hanno il dovere di essere all’altezza. È un’occasione storica e merita il massimo impegno da parte di tutti”.

"Oggi posso condividere con orgoglio una notizia positiva. Il progetto di Chanel - sottolinea il Sindaco Lunardi - è concepito con attenzione al paesaggio ed alla nostra terra: sono previste nuove opere pubbliche, spazi a verde e l'adeguamento della viabilità esistente. Il progetto è la premessa per nuovi posti di lavoro e dimostra che Serravalle non è soltanto storia e tradizione, è anche innovazione ed attrattività. Ringrazio Chanel per la fiducia, la Regione nella persona del Presidente Giani e dei suoi collaboratori, e di tutti coloro che hanno contribuito per arrivare a questo punto di partenza, che impegna il nostro Comune in un percorso amministrativo attuativo".

Fonte: Regione Toscana

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