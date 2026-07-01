Compleanno in piazza a Gambassi: festa per i 19 anni di Pietro e Filippo Plaia

Attualità Gambassi Terme
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Il 4 luglio in piazza Roma l'evento aperto a tutti dedicato ai due gemelli: presenti istituzioni, Associazione Amici vigili del fuoco Empoli, Centro Karate Shotokan Certaldo

Sabato 4 luglio 2026, in Piazza Roma a Gambassi Terme, si terrà una festa organizzata per celebrare il 19° compleanno dei gemelli Pietro e Filippo Plaia. L’iniziativa è preparata con grande amore dalla “zietta” Rosalba e dallo zio Filippo oltre che dalla zia Agata, che ogni giorno sono accanto ai due ragazzi con dedizione, forza e instancabile presenza.

Pietro e Filippo convivono con la malattia di Huntington, una rara patologia genetica e neurodegenerativa che ha già segnato profondamente la loro famiglia, portando alla perdita della loro mamma. Dopo questo grande dolore, le zie Rosalba e Agata hanno continuato a prendersi cura dei due ragazzi, facendo tutto il possibile per garantire loro attenzione, affetto e momenti di serenità.

La festa del 4 luglio nasce proprio dal desiderio di regalare a Pietro e Filippo un pomeriggio speciale, circondati dall’abbraccio dei propri cari, di tanti amici e anche dalla comunità di Gambassi. Alla festa parteciperà anche il Centro Karate Shotokan Certaldo A.S.D., della Federazione Nazionale di Fijkam, scuola nella quale Filippo si è allenato per molto tempo prima che l’avanzare della malattia lo costringesse alla sedia a rotelle. Gli atleti e i maestri della scuola offriranno uno spettacolo aperto a tutti, di Karate e di Ju Jitsu per la difesa personale, il tutto pensato come omaggio ai due ragazzi e come segno di affetto verso il loro percorso umano e passione sportiva.

Un affettuoso saluto giunge in particolare a Pietro dall’Associazione Amici dei VVF di Empoli che insieme alla squadra dei VVF di Empoli hanno regalato la scorsa Pasqua un casco perché Pietro è un appassionato del mondo dei Vigili del Fuoco e naturalmente a Filippo, un abbraccio grande. Nel corso del pomeriggio sarà organizzata anche un’apericena realizzata dal Bar Centrale ed in particolare vogliamo ringraziare i titolari Leonardo e Cristin che si sono offerti di preparare un buffet con una quota di partecipazione di 15 euro a persona, per condividere insieme un momento di festa, incontro e convivialità.

Parenti e amici sono invitati a partecipare e comunque chi volesse può festeggiare e condividere un momento di festa, vicinanza e solidarietà. Saranno presenti anche il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Gambassi Terme, per testimoniare il sostegno e l’affetto del paese nei confronti di Pietro, Filippo e delle loro famiglie. L’appuntamento è per sabato 4 luglio 2026, in Piazza Roma a Gambassi Terme, a partire dalle ore 16,30. Sarà un’occasione per stare insieme alla sua famiglia, agli zii, alla nonna che tanto adora questi ragazzi, per festeggiare Pietro e Filippo e dimostrare che una comunità può diventare famiglia quando sceglie di esserci.

Fonte: Associazione Amici Vigili del Fuoco Empoli ODV

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