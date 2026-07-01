Dalla Regione 150mila euro per il Centro carni del Mugello

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Il presidente Giani: "Servono per il suo efficientamento energetico. Un altro intervento in favore della Toscana diffusa"

Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150 mila euro in favore del Centro carni comprensoriale del Mugello.

 "Servono - spiega il presidente Giani - per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale".

L'Unione dei Comuni ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano, situato nella zona industriale di Vicchio

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