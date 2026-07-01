Sono ufficiali le date del Festival Amedeo Bassi a Montespertoli

Sono ufficiali le date della 17ª edizione del Festival Amedeo Bassi, la principale manifestazione musicale promossa dal Comune di Montespertoli: da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto 2026, cinque serate animeranno Piazza Machiavelli con un programma che intreccia musica popolare, grande lirica e momenti di approfondimento per tutte le età.

“Il Festival Amedeo Bassi è ormai un appuntamento identitario per Montespertoli: cinque serate che raccontano la vocazione musicale del nostro territorio e che quest’anno si intrecciano con due anniversari importanti, i cento anni della Turandot di Puccini e i dieci anni di MoMu. Anche per il 2026 abbiamo scelto di costruire il programma insieme a Prima Materia, Camera Musicale Fiorentina e Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, perché la forza di questa manifestazione nasce dalla collaborazione tra Amministrazione e associazioni del territorio.” Dichiara Annalisa Giotti, Assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli

L’edizione 2026 nasce, come quella dello scorso anno, dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale e i tre soggetti che animano la scena musicale del territorio – l’Associazione Prima Materia, la Camera Musicale Fiorentina e la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi – e si arricchisce di due ricorrenze speciali: i cento anni dalla prima rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini, andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 1926 e i dieci anni di MoMu – Montespertoli Musica, la rassegna che prende il via il 16 luglio e che, in occasione del suo decimo anniversario, entra a far parte del calendario del Festival con un appuntamento speciale dedicato ad Amedeo Bassi, in omaggio al grande tenore. La programmazione di Montespertoli Musica proseguirà poi ogni giovedì fino alla fine di agosto, con l'unica eccezione di un appuntamento previsto di lunedì. Inoltre, per la prima volta, MoMu uscirà dai confini di Montespertoli: gli ultimi due appuntamenti della rassegna si terranno infatti a Lastra a Signa e a Certaldo.

In virtù del centenario pucciniano, il Comune ha scelto di inserire nel programma l’opera lirica Turandot, capolavoro e ultima opera del compositore lucchese, proposta in un doppio appuntamento con prova aperta e rappresentazione integrale, per offrire alla cittadinanza un percorso di avvicinamento alla comprensione dell’opera.

Il programma serata per serata

Mercoledì 29 luglio – Serata musicale a cura della Camera Musicale Fiorentina di Montespertoli.

Giovedì 30 luglio – MoMu incontra il Festival Bassi – “Dieci anni di MoMu”, a cura del Teatro Popolare d’Arte.

Venerdì 31 luglio – Serata musicale a cura dell’Associazione Prima Materia di Montespertoli.

Sabato 1 agosto – Prova aperta dell’opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini. Regia di Veio Torcigliani, direzione di Massimo Annibali, Coro e Orchestra della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli.

Domenica 2 agosto – Opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini. Regia di Veio Torcigliani, direzione di Massimo Annibali, Coro e Orchestra della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli.

Biglietti e riduzioni

Le serate di mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto sono a pagamento: per l’opera lirica il biglietto intero costa 25 euro e il ridotto 15 euro, mentre per i concerti l’intero è di 23 euro e il ridotto di 13 euro. È inoltre disponibile un abbonamento per due serate, a 40 euro nella tariffa intera e a 25 euro in quella ridotta, mentre l’ingresso alla serata MoMu ha un costo simbolico di 5 euro.

L’ingresso ridotto è riservato a residenti, over 65, under 14, titolari di Carta Giovani e tessera universitaria della Regione Toscana, persone con disabilità o invalidità riconosciute e relativo accompagnatore.

Il programma completo del Festival Amedeo Bassi 2026 sarà promosso attraverso il materiale informativo predisposto dall’Amministrazione comunale, il sito istituzionale, la pagina Facebook del Comune e dell’ufficio turistico. Le informazioni relative alle modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate prossimamente.