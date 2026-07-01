Detenuto trovato morto nel carcere di Prato: aveva denunciato violenze durante l’arresto

Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all’alba nella sua cella nel carcere della Casa circondariale La Dogaia, a Prato. Il giovane, l’honduregno Rodriguez Matute, sarebbe dovuto comparire nella giornata di oggi davanti alla Procura per essere ascoltato dopo aver denunciato presunte violenze subite durante il proprio arresto.

Secondo quanto emerso, il corpo del detenuto è stato scoperto dai due compagni di cella, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.

Il 26enne era detenuto con l’accusa di tentato omicidio in concorso con un minorenne italiano per l’aggressione a un cameriere avvenuta nella notte del 12 maggio nel centro cittadino pratese.

La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte della morte. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire anche “se l'uomo abbia assunto delle sostanze nella serata di ieri”, come riferito dagli investigatori.

Rodriguez Matute presentava inoltre una frattura alla mandibola, lesione che – secondo quanto riferito ai medici dal detenuto stesso – sarebbe stata riportata durante le fasi dell’arresto. Il giovane aveva infatti denunciato presunte percosse da parte delle forze dell’ordine, circostanza successivamente trasmessa all’autorità giudiziaria.

Proprio in relazione a queste dichiarazioni, il 26enne avrebbe dovuto essere ascoltato in procura nella giornata odierna. Saranno ora gli sviluppi dell’indagine e gli esiti dell’esame autoptico a delineare il quadro completo della vicenda.