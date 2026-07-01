Empoli Europa Musica e Danza 2026, al via la terza edizione con cori e orchestre giovanili da tutta Europa

Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, torna anche quest’anno Empoli Europa Musica e Danza, la rassegna promossa dall'associazione Harmonia che, per la sua terza edizione, porterà in città cori e orchestre giovanili provenienti da diversi Paesi europei, in particolare dal Regno Unito e dalla Svezia.

La manifestazione conferma la collaborazione con la sezione danza Art de la Danse, con l'obiettivo di favorire lo scambio culturale e artistico tra giovani musicisti e ballerini e di arricchire il programma degli eventi.

Da anni Harmonia intrattiene rapporti di collaborazione con realtà musicali europee, tra cui cori e orchestre di Regno Unito, Germania, Belgio e Svizzera, promuovendo iniziative che valorizzano il territorio e favoriscono occasioni di incontro e confronto internazionale.

Il concerto inaugurale è in programma sabato 5 luglio alle 21 in piazza della Vittoria, con l'esibizione del coro femminile giovanile della St. Helen's School di Londra, composto da 55 elementi. La serata sarà arricchita dagli interventi di danza curati da Art de la Danse.

Il calendario proseguirà giovedì 9 luglio alle 21.15 con la St. Benedict's School di Londra, che porterà a Empoli una band di 50 elementi e un coro di 45 componenti. Lunedì 20 luglio, sempre alle 21, sarà la volta della Latymer School di North London, con un coro e un'orchestra d'archi formati da 45 musicisti.

Martedì 28 luglio alle 21 si esibirà la Greenwich Youth Band, jazz band composta da 28 elementi provenienti da Greenwich, mentre mercoledì 29 luglio, alla stessa ora, sarà protagonista la Engelholm Marching Band, formazione svedese composta da 75 musicisti.

Il concerto conclusivo della terza edizione di Empoli Europa Musica e Danza è in programma sabato 29 agosto alle 21.15 con il Dugtrio, gruppo empolese formato da pianoforte, basso e batteria.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

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