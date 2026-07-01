Empoli, in vista della manutenzione riaccesa la fontana di piazza dei Leoni

La fontana di piazza Farinata degli Uberti sarà riaccesa a partire da oggi, mercoledì 1 luglio 2026, e è già stata programmata e finanziata la manutenzione generale che vale 30mila euro a bilancio.

La sospensione del getto d'acqua delle Naiadi arriva nei mesi scorsi in vista della manutenzione indispensabile per questo bene simbolo della città. Per riportare l'opera del Pampaloni al suo colore bianco originario è necessario un intervento importante per contrastare la patina che nasce a causa degli agenti atmosferici e del calcare naturale dell'acqua sul marmo e la pietra fiesolana, materiali di cui è fatta l'opera.

Con la prospettiva di un intervento manutentivo, concordato con la Soprintendenza Beni Culturali, la fontana dei Leoni viene riattivata anche a sostegno della cittadinanza e dei turisti che vengono in visita nel centro storico per fronteggiare il caldo di questi giorni estivi.

ALTRI DUE FONTANELLI IN CENTRO - La fontana di piazza Farinata non sarà l'unica fonte d'acqua e di refrigerio per il centro storico. A partire da metà luglio sarà aperto lo slargo che si affaccia sulla fine di via Ridolfi e di via Giovanni da Empoli, a fianco dell'Antico Ospedale San Giuseppe. E proprio lì sarà presente, vicino alle panchine e all'accesso laterale dell'Antico Ospedale, anche un fontanello di acqua per rinfrescarsi.

Poco lontano, in piazza Madonna della Quiete, è stato invece ripristinato un altro fontanino non funzionante.

Tornando alle fontane, in piazza Matteotti, secondo il progetto esecutivo presentato negli scorsi giorni, sarà presente al centro un gioco d'acqua al centro della piazza, pensato proprio per creare refrigerio nelle ore più calde.

I FONTANELLI DI ACQUA BUONA DI EMPOLI - Sempre in piazza Matteotti sono cominciati invece i lavori per installare un fontanello di acqua pubblica: un nuovo distributore gratuito di acqua potabile, realizzato ancora una volta con l'ausilio di Acque Spa. In piazza è già presente un fontanino, il servizio sarà migliorato con la possibilità di dissetarsi e di rifornire le proprie bottiglie.

Un impegno importante quello dell'amministrazione comunale per i fontanelli sul territorio. Attualmente sono 8 gli impianti attivi. L'ultimo inaugurato è a Marcignana lo scorso 21 febbraio 2026, che si somma ai fontanelli nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale, Ponzano e Monterappoli.

Gli ultimi impianti finanziati e di futura realizzazione sono quello già citato di piazza Matteotti e a Cortenuova, in via Maestri del Lavoro.

Altri due nuovi impianti, nell'intenzione dell'amministrazione comunale, saranno posizionati in altre due frazioni di Empoli, più precisamente a Fontanella e a Villanuova. Al termine del mandato di questa amministrazione saranno 12 gli impianti totali, più del doppio rispetto all'inizio della consiliatura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa