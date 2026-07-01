Festa dell'Unicorno a Vinci: ordinanze su alcol, vetro e viabilità

Con ordinanza sindacale 105 del 26 giugno 2026, in tutta l’area interessata dalla Festa dell'Unicorno, che si svolgerà a Vinci da venerdì 10 a domenica 12 luglio, scatta il divieto assoluto di vendita, somministrazione, consumo e detenzione di bevande e alimenti contenuti in bottiglie e contenitori in vetro o lattine. Bar e ristoranti possono servire bevande in vetro solo ai clienti che consumano i pasti seduti ai tavoli; resta comunque vietato l'asporto in vetro.

L'ordinanza dispone inoltre che venerdì 10 e sabato 11 luglio l'attività degli stand e degli espositori su area pubblica partecipanti alla Festa dell'Unicorno dovranno cessare entro le ore 2.00 del giorno successivo (ovvero rispettivamente nelle prime ore di sabato 11 e domenica 12 luglio); domenica 12 luglio, l'attività di somministrazione degli espositori deve cessare tassativamente alle 24.00.

I pubblici esercizi in sede fissa possono somministrare alimenti e bevande con orario continuato solo all'interno dei propri spazi interni o esterni già autorizzati; nelle aree esterne dei pubblici esercizi in sede fissa, concesse temporaneamente per la manifestazione, la somministrazione dovrà rispettare gli orari come nel caso di stand ed espositori.

Rifornimenti degli stand e pulizia delle strade

L'ordinanza dispone anche che i rifornimenti di stand e attività commerciali sono consentiti dalle 5.00 alle 8.30, nei giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio; lo smontaggio degli stand è consentito dalle 1.00 di lunedì 13 luglio; l’accesso all’area della festa è consentito ai mezzi e operatori di Alia Plures con il seguente orario: venerdì 10, sabato 11, domenica 12 luglio dalle 2.30 alle 8.30; lunedì 13 luglio dalle 2.30 fino a fine lavori di pulizia strade.

Smaltimento del vetro per le attività commerciali

Per tutte le attività commerciali, in occasione della Festa dell’Unicorno, il vetro dovrà essere conferito esclusivamente nelle aree attrezzate in Via Val di Sole e nel terreno di Piazza Garibaldi, salvo diverse istruzioni da parte degli organizzatori o del personale di Alia Plures.

Le modifiche alla viabilità

Con ordinanza n. 107 del 26 giugno 2026 sono infine delineate le modifiche alla viabilità nell'area interessata dalla Festa dell'Unicorno:

-Piazza Garibaldi e parcheggi di Via Buozzi: divieto di sosta dalle 10 di mercoledì 8 alle 13 di lunedì 13 luglio;

-le vie e le piazze della ZTL del centro storico e del capoluogo per permettere il completamento dell’allestimento e dell’organizzazione dell’evento: dalle 10 di giovedì 9 alle 10 di lunedì 13 luglio.

Dalle 10 di giovedì 9 (e fino alle 10 di lunedì 13 luglio) scatta anche il divieto di transito nell’area interessata dalla manifestazione; nella ZTL il divieto di transito è esteso anche ai residenti e agli autorizzati, mentre nelle altre zone il traffico è consentito ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive.

A regolare le modifiche del traffico sarà presente l’apposita segnaletica, che indicherà sul posto il dettaglio delle indicazioni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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