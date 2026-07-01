Festa dell'Unità di Empoli, i sindaci intervengono su Plures: "Garantire un servizio efficiente e la tutela dei dipendenti"

Prosegue la Festa de L'Unità di Empoli alla vela di Avane. Ieri sera, durante il dibattito 'Governare le città' con Matteo Biffoni, Giovanni Capecchi, Sara Funaro e Alessio Mantellassi, i sindaci, intervistati dal giornalista Paolo Ceccarelli, hanno commentato i recenti disservizi di Alia a Empoli, dovuti alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, e le criticità riscontrate a Firenze per la gestione e nella raccolta rifiuti: "Chiediamo ad Alia di garantire standard di efficienza operativa che rispondano con puntualità alle legittime aspettative di decoro e funzionalità dei nostri quartieri - ha dichiarato Alessio Mantellassi -. D'altro canto, e con la medesima fermezza, sottolineo che la qualità di un servizio pubblico è intrinsecamente legata al rispetto per chi quel servizio lo eroga ogni giorno: le lavoratrici e i lavoratori. La dignità, la sicurezza e la valorizzazione del personale non sono componenti accessorie, ma elementi costitutivi di una gestione pubblica sana e autorevole".

Gli fa eco la sindaca di Firenze, Sara Funaro: "I cittadini pagano i servizi e hanno il diritto di vedere una città decorosa. A Firenze ci sono 15 milioni di turisti l’anno in un quadrilatero di 5 chilometri quadrati. Trovo cestini strabuzzanti, sacchetti abbandonati. Non danno dignità alla città. Ci siamo confrontati con Alia e abbiamo deciso che servono risposte immediate: raddoppiare il servizio di passaggi per lo svuotamento dei cestini del centro, dotare i cassonetti di sensori che segnalino quando sono pieni".

Capecchi alla domanda ha risposto ribadendo l'esigenza di un servizio efficiente e del mantenimento delle tariffe. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha poi sottolineato l'importanza di avere una forte Multiutility toscana, entrata sul mercato proprio per fare concorrenza alle realtà già consolidate tipo Hera e A2A. "Ci sono diversi nodi emersi in questi anni e ancora non sciolti - ha detto Biffoni - che bisognerà affrontare: per essere competitivi e per abbassare le tariffe bisogna fare investimenti, aldilà dell’entrata in borsa, che ormai è esclusa".

I sindaci si sono confrontati poi sull’esigenza di presentarsi alle elezioni politiche con una coalizione che comprenda tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra, Capecchi ha ricordato che la sua recente vittoria a Pistoia ha visto una coalizione che va da Rifondazione Comunista a Italia Viva. Stimolati dal giornalista Funaro e Mantellassi si sono detti aperti al dialogo con le forze che a oggi governano insieme in Regione, che però non sono nella maggioranza delle rispettive amministrazioni: "In due anni sono cambiate molte cose politicamente, credo che, pur rispettando le reciproche differenze, si possa cominciare a ragionare per trovare sinergie comuni" afferma Mantellassi.

Sul piano casa, presentato da Meloni, tutti concordi sulla bocciatura sottolineando l'emergenza casa e la necessità di misure realistiche e immediate.

Intanto la Festa de L’Unità continua e domani, giovedì 2 luglio, alle 18.30 incontro “Libere anche qui” con Valeria Campagna, consigliera comunale e Capogruppo Pd Comune di Latina, Lucrezia Iurlaro, presidente associazione Tocca a noi, Irene Bandini, portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa e Irene Macchi, portavoce Donne Democratiche Empoli. Modera l’incontro Matilde Liuzzi.

Alle 21.30 “EuroPace. Il ruolo dell’UE in un mondo in guerra” con gli europarlamentari Dario Nardella e Marco Tarquinio, modera Paola Sani.

Alle 23.00 musica dal vivo con The white toast

Venerdì 3 luglio alle 18.30 presentazione del libro "Fischiava il vento - Una storia sentimentale del comunismo italiano" con l’autore Claudio Caprara e Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana. Modera Amedeo Cantini.

Alle 21.00 “Da Bruxelles a Avane: l’Europa nei quartieri” con gli europarlamentari Nicola Zingaretti e Camilla Laureti. Modera Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli

Alle 23.00 musica dal vivo con Balck Hole

Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SABATO 4 LUGLIO

Ore 18.00

“Volti italiani”

con l’autrice Victoria Karam

Maurizio Cei, segretario Pd Empolese Valdelsa

Modera Raffaele Donati

ore 21.30

Indie power

Piatto del giorno: spaghetti alle vongole

DOMENICA 5 LUGLIO

Ore 17.00

“Il mondo in movimento. Storie delle migrazioni contemporanee”

Luca Misculin, giornalista de Il Post

Giuditta Pini, consulente politica già deputata PD

Andrea Mayer, responsabile Area Accoglienza Oxfam Italia

Modera Lorenza Iurlaro, presidente dell’associazione Tocca a noi

ore 18.30

“Scusate se vi parlo del G8 di Genova”

Lorenzo Guadagnucci, giornalista

Brenda Barnini, consigliera regionale

Modera Alice Santaniello

Ore 20.15

Cena di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese. Il ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia.

Ore 21.30

“Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”

Con Arturo Scotto, deputato

Saverio Tommasi, giornalista

Annalisa Corrado, europarlamentare (in collegamento)

Modera Sara Fluvi, vicesegretaria Pd Empoli

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa