Gruppo Cassa Centrale si aggiudica l'acquisto del 15% di Banca Cambiano 1884

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano comunica di essere stato selezionato come soggetto aggiudicatario nell’ambito del processo competitivo per l'acquisto di una partecipazione pari al 15% del capitale di Banca Cambiano 1884, attraverso un aumento di capitale dedicato di 40 Milioni di Euro. L'operazione, viene spiegato in una nota da Cassa Centrale, "si inserisce in modo coerente nella strategia industriale del Gruppo e si fonda su una profonda condivisione di valori, mission e radici storiche tra le due realtà".

L'investimento "è concepito come una partecipazione di minoranza che preserva pienamente l'autonomia gestionale, operativa e identitaria di Banca Cambiano 1884. L'ingresso nel capitale rappresenta un fattore abilitante di una relazione progressiva, basata sulla fiducia, su un percorso di sviluppo condiviso e sulla collaborazione, senza alcuna alterazione dell'indipendenza dell'Istituto fiorentino".

L'operazione "è perfettamente allineata al Piano Strategico del Gruppo Cassa Centrale IM•PATTO. La quota di minoranza finanziaria si traduce, nei fatti, in una partnership a forte connotazione industriale, capace di generare sinergie su prodotti, tecnologie, processi e competenze commerciali. Il Gruppo Cassa Centrale conferma così il proprio ruolo di polo di aggregazione e di provider di servizi e tecnologia per le banche a vocazione locale, in piena coerenza con il proprio modello di business. L'iniziativa poggia su una solidità patrimoniale di assoluto rilievo del Gruppo Cassa Centrale — con un CET1 Ratio del 29,1% e un'elevata capacità di generare utili — che rende l'investimento ampiamente sostenibile, con un impatto marginale sulla struttura finanziaria del Gruppo".

"Le due realtà condividono una comune origine cooperativa e una visione orientata al sostegno delle comunità e alla creazione di valore nel lungo periodo". Il Gruppo Cassa Centrale, con sede centrale a Trento, è nato nel 2019 a seguito dei provvedimenti di riforma che hanno interessato il credito cooperativo. Banca Cambiano 1884, che ha sede a Firenze e che recentemente ha rinnovato la propria governance, vanta oltre 130 anni di storia nel credito cooperativo ed una rete di 41 filiali e oltre 440 dipendenti. "Entrambe - proseguono dal Gruppo - condividono i valori di prossimità territoriale, valorizzazione dei Soci, trasparenza e impegno concreto a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori".

L'operazione "consente al Gruppo Cassa Centrale l'accesso a una rete territoriale pienamente complementare, in particolare in Toscana e nella provincia di Firenze, mercato a elevato potenziale — con un PIL pro-capite superiore del 5% rispetto alla media nazionale — in cui insieme a Banca Cambiano 1884 punta a crescere in modo deciso. L'assenza di sovrapposizioni consentirà ai due partner di sviluppare sinergie territoriali e commerciali a beneficio di entrambe le realtà, rafforzando il presidio locale e ampliando la base clienti". Con l’ingresso nel capitale e gli accordi di partnership, "il Gruppo Cassa Centrale mette a disposizione di Banca Cambiano un comprovato track record nello sviluppo e nel rafforzamento commerciale di banche locali, dimostrato in questi anni dai risultati raggiunti sia a livello di Gruppo che di banche affiliate. Grazie alla coerenza dei modelli di business e al forte radicamento territoriale, tale esperienza è pienamente replicabile a sostegno dello sviluppo di Banca Cambiano 1884".

Il Gruppo Cassa Centrale è stato assistito nell’operazione da PwC Italia in qualità di Global Advisor. "Questa operazione nasce da una piena armonia di intenti e da radici storiche profondamente affini: due realtà cooperative che, pur con percorsi distinti, condividono da sempre gli stessi valori di prossimità, attenzione ai Soci e impegno per le comunità. Il nostro ingresso nel capitale di Banca Cambiano avviene nel pieno rispetto della sua autonomia e identità, con l'obiettivo di costruire una relazione di lungo periodo. Mettiamo a disposizione la nostra solidità e la nostra comprovata esperienza nel supporto a banche del territorio per accompagnare lo sviluppo di un Istituto che rappresenta un patrimonio storico del credito cooperativo italiano", ha dichiarato Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca.

"L'investimento in Banca Cambiano risponde a una precisa logica industriale e si inserisce in modo coerente nella nostra strategia di crescita presentata nel Piano Industriale IM•PATTO. La partecipazione di minoranza ci consente di attivare una vera e propria partnership industriale, generando sinergie su prodotti, servizi e competenze commerciali, nel pieno mantenimento dell'autonomia di Banca Cambiano. La complementarietà territoriale, particolarmente significativa in Toscana e nella provincia di Firenze, ci permette di rafforzare il presidio in mercati ad alto potenziale, valorizzando le rispettive reti senza alcuna sovrapposizione. È un'operazione sostenibile, che crea valore per entrambe le realtà, le persone di Banca Cambiano e per i territori che andremo a servire più forti e soprattutto insieme", ha affermato Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca.