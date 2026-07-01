Incendio all'esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino, nessun ferito

Incendio questo pomeriggio all'esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino. Sul posto, alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest con una squadra, un'autobotte e un'autoscala.

L'incendio ha interessato una struttura esterna di un edificio industriale: i vigili del fuoco hanno contenuto ed estinto le fiamme, evitando la propagazione all'interno dell'edificio. Effettuata la valutazione della copertura dall'autoscala anche con l'uso di termocamere. Nessuna persona è rimasta coinvolta.