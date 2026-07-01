Incendio al lato della Fi-Pi-Li tra Empoli e Montelupo. Tratto riaperto

Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, tra Empoli e Montelupo Fiorentino. È in corso un incendio di vegetazione nei pressi della Fi-Pi-Li, tra le uscite Empoli est e Montelupo Fiorentino. Sul posto, nella località Sammontana, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Empoli, Vab di Limite e Racchetta per domare le fiamme, polizia stradale per la gestione della viabilità.

Il fumo, dal rogo immediatamente al lato della carreggiata della superstrada, è visibile anche a chilometri di distanza da Empoli e comuni limitrofi. Come informa il sindaco di Montelupo Simone Londi tramite social è stato chiuso il tratto della Fi-Pi-Li, in direzione Firenze.

Traffico bloccato

L'incendio, viene spiegato nell'ultimo aggiornamento del portale regionale Muoversi in Toscana, si è sviluppato a bordo strada all'altezza del km 20+250: disposta chiusura tra Empoli est e Montelupo Fiorentino, con uscita obbligatoria a Empoli est. Al momento il traffico risulta bloccato nel tratto interessato con 4 km di coda.

Tratto riaperto

Intorno alle 16.35 Muoversi in Toscana informa che il tratto è stato riaperto. Restano 4 km di coda in aumento. Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della Fi-Pi-Li, informa che la carreggiata è stata chiusa per circa 20 minuti solo in direzione Firenze, per consentire le operazioni di spegnimento. Il traffico è stato sbloccato e si registrano 4 km di coda tra le uscite di Empoli Est e Montelupo, direzione Firenze.

Il sindaco Londi comunica che l'incendio è "sotto controllo. In corso le operazioni di bonifica. Grazie ai vigili del fuoco, La racchetta, Vab e Misericordia per l’intervento".

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