Oltre 220 persone a 'Una sera agli Innocenti': consegnati i Nocentini 2026

Oltre 220 partecipanti hanno preso parte il 30 giugno a "Una sera agli Innocenti", l'appuntamento annuale organizzato dall'Istituto degli Innocenti insieme alla Fondazione Istituto degli Innocenti ETS nel Salone Brunelleschi dell'ente, in piazza Santissima Annunziata.

Nel corso della serata sono stati consegnati i "Nocentini", il riconoscimento che ogni anno l'Istituto assegna a persone, associazioni ed enti che si sono distinti per l'impegno al servizio della società civile e delle persone più fragili.

Tra i premiati dell'edizione 2026 figurano il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, per conto del quale era presente il Questore di Firenze Fausto Lamparelli, il referente Affari istituzionali di Enel, Emiliano Maratea, in rappresentanza di Enel Cuore l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, e la principessa Charlène di Monaco.

Pisani è stato premiato per l'impegno nella tutela dei minorenni da ogni forma di violenza e abuso online e nel contrasto e nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Maratea, in rappresentanza di Enel Cuore, ha ricevuto il riconoscimento per il sostegno offerto a bambini, adolescenti e madri in difficoltà, mentre la principessa Charlène di Monaco è stata premiata per l'attività della sua Fondazione nella promozione dell'educazione attraverso i valori dello sport.

Nel corso della serata sono state inoltre conferite menzioni speciali al console onorario del Principato di Monaco a Firenze Alessandro Antonio Giusti, al presidente della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri e all'avvocato Giuseppe Caglia, membro del Consiglio direttivo e tesoriere della sede di Firenze dell'associazione Amitié Sans Frontières, per il loro impegno a favore della società civile.

Gli ospiti hanno infine avuto l'opportunità di visitare il Museo degli Innocenti in occasione dei 10 anni dall’apertura e che ospita attualmente la mostra temporanea dedicata a Hugo Suissas.

Fonte: Istituto degli Innocenti