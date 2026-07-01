'Luglio Empolese': tutte le modifiche a viabilità e ZTL nel centro storico

L’estate empolese è entrata nel vivo e da domani, giovedì 2 luglio 2026, debutterà la nuova stagione del ‘Luglio empolese’, la storica manifestazione, organizzata dal Comune di Empoli con il supporto dell'associazione Centro Storico e di Confesercenti Empoli, inserita nel cartellone di eventi denominato "Uno Spettacolo d'Estate", che raccoglie tutte le iniziative realizzate, sostenute o patrocinate dal Comune di Empoli per i mesi estivi.

Tanti eventi: Opera Camion, la Notte Bianca e Luminaria, ma anche, intrattenimenti musicali, Empolissima by night e molto altro. Tutto a ingresso gratuito. Inoltre, apertura serale prolungata delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del centro storico ogni martedì e giovedì, a partire dalle 21 per uno shopping sotto le stelle.

Pertanto all'interno del perimetro del centro storico di Empoli, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla disciplina delle Zona a Traffico Limitato (ZTL).

FOCUS DISPOSIZIONI - Nelle serate di martedì (7, 14, 21 e 28 luglio 2026) e di giovedì (2, 9, 16, 23 e 30 luglio 2026), nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 24, la disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL) s'intende in vigore nella modalità di "ZTL ATTIVA" per tutte le categorie di veicoli, annullando temporaneamente le consuete eccezioni.

Per l'effetto di quanto disposto, durante i giorni e gli orari sopra indicati, sono temporaneamente sospese tutte le deroghe e le autorizzazioni al transito abitualmente in vigore.

L'operatività della "ZTL ATTIVA" si applica pertanto tassativamente anche ai veicoli di proprietà dei residenti, dei domiciliati, dei titolari di passi carrabili e di attività commerciali, e di tutti i soggetti ordinariamente muniti di permesso, ai quali è interdetto l'accesso e la circolazione all'interno dell'area.

Conseguentemente a tale chiusura e alla sospensione dei permessi, all'interno dell'intero perimetro della ZTL del centro storico non è consentita la sosta per alcun veicolo; pertanto, durante le medesime fasce orarie, tutte le strade, le piazze o i tratti viari dove è ordinariamente consentito il parcheggio o la sosta per i residenti, per gli autorizzati o per le operazioni di carico e scarico merci, si intendono temporaneamente interdetti.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta, nonché ai veicoli al servizio di persone con disabilità o invalidità muniti di regolare contrassegno.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa