Un'incessante sinfonia a Certaldo: tutto pronto per 'Mercantia' 2026

Un viaggio, un sogno, un tempo sospeso fatto di arte, musica, poesia, dove la bellezza diventa la chiave per far risuonare un messaggio di pace: si incentra sull’idea di un’Incessante Sinfonia la 38ma edizione 2026 di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto teatro.

Dal 15 al 19 luglio, dalle ore 18.00 fino all’1.00 di notte, il suggestivo centro medioevale di Certaldo (FI) si trasforma in un palcoscenico diffuso per accogliere uno dei più grandi e importanti festival di teatro di strada.

Al calar del sole il borgo si anima e prende vita: il cuore del festival è Certaldo Alto dove, tra vicoli, piazze e scorci storici, il teatro incontra la vita in un’esperienza immersiva e itinerante. Una delle caratteristiche distintive di Mercantia è il suo essere un evento site-specific: non esiste un palco tradizionale, perché ogni spazio diventa scena.

Mimi, ballerini, acrobati e musicisti in costumi originali si mescolano alla folla; trampolieri, fachiri, artisti del fuoco e performer aerei colorano il borgo, mentre bolle di sapone e installazioni sorprendono grandi e piccoli. Da una piazza all’altra si susseguono cabaret, danza, teatro sperimentale e musica dal vivo, in un continuo intreccio di linguaggi e suggestioni.

Ovunque si respira un’atmosfera profondamente magica e onirica: Mercantia è un luogo in cui realtà e immaginazione si fondono, trasformando ogni angolo in un’esperienza da vivere e condividere. Forte è anche il legame con la tradizione e con la figura di Giovanni Boccaccio, nel cui borgo natio si svolge il festival, con richiami letterari e suggestioni che attraversano l’intera manifestazione.

Ma Mercantia non è solo teatro di strada: accanto agli spettacoli la rassegna propone un viaggio alla scoperta di arte e artigianato d’eccellenza con ben 22 artisti coinvolti in un progetto di arte diffusa nel borgo di Certaldo e oltre 100 artigiani selezionati che animeranno le vie del borgo con lavorazioni dal vivo e creazioni uniche fatte a mano, mantenendo vivi antichi saperi e tradizioni.

In particolare saranno realizzate due installazioni site-specific dedicate alla pace e perfettamente coerenti con il tema “Incessante sinfonia”: sui merli di Palazzo Pretorio, sarà ubicata la scultura “L’Angelo della Pace” di Federico Melani che prevede un angelo pronto per spiccare il volo, una figura candida ed eterea simbolo di pace.

Nel vicolo dell’Osteria sarà invece allestita l’installazione artistica “Closing my eyes, I see colors”, dell’artista Ewa Gerini.

Non mancheranno poi mostre che in questa edizione di Mercantia saranno dedicate principalmente a Pinocchio e al suo autore, Carlo Lorenzini in arte Collodi, di cui si celebrano i 200 anni della nascita.

All’amatissimo burattino di legno sarà infatti dedicata un’installazione dal titolo “Pinocchio e il pescecane” realizzata dall’artista del Carnevale di Viareggio Matteo Raciti e ubicata in via Costarella mentre, nel loggiato di palazzo Pretorio si svolgerà il “Pinocchio Live Art” che coinvolgerà ben 18 artisti con stili e formazioni diverse che si cimenteranno nella creazione di “nasi” di varie dimensioni, oltre a dar vita in ogni sera del Festival ad una performance di live painting. Nella chiesa dei Santi Tommaso e Prospero sarà allestita la mostra “Omaggio a Pinocchio” con 30 litografie su carta opera del pittore, illustratore e autore di fumetti Vinicio Berti.

In Palazzo Pretorio, sarà inoltre visitabile “La parola salvata” di Alfredo Rapetti Mogol, seconda mostra della rassegna di arte contemporanea CertaldoArte26.

Il progetto artistico si completa con gli artigiani presenti in ogni parte del borgo, dalla lavorazione dei metalli, delle erbe palustri, all’argilla, all’intaglio e intarsio del legno, alla pietra, al ricamo. Quest’anno, per la prima volta, saranno presenti le ricamatrici del Punto Tavarnelle, custodi di una particolare tecnica che negli anni Cinquanta raggiunse una grande popolarità conquistando personaggi come Audrey Hepburn e Sofia Loren.

Fra le novità più attese, il debutto de “La Mercantia dei Bambini”: durante i giorni del Festival Internazionale del Quarto Teatro, piazza Boccaccio e via II Giugno ospiteranno spettacoli, animazioni, giochi e attività pensate interamente per bambini e famiglie, in un contesto aperto e gratuito, senza biglietto di ingresso.

Mercantia è l’unico festival italiano di teatro di strada inserito nel circuito dell’Art Bonus, lo strumento di sostegno culturale, che permette a cittadini, mecenati e imprese di contribuire direttamente alla realizzazione degli spettacoli e alla crescita di un progetto culturale di valore internazionale.