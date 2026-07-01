Mercato a Santa Croce, Confcommercio: "Bene lo spostamento da Piazza Romero, ma persa l'occasione di riportarlo in centro"

“I fatti ci hanno dato ragione: il mercato in Piazza Romero è stato un autentico disastro e finalmente il suo spostamento è diventato realtà. Allo stesso tempo è stata persa la grande occasione di riportare i banchi del mercato nel centro storico: la sede di Piazza del Popolo che Confcommercio aveva proposto e sostenuto sarebbe stata la collocazione ottimale per ambulanti e attività in sede fissa”.

Il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli accoglie con favore la determina del Comune di Santa Croce sull'Arno che ufficializza il trasferimento del mercato settimanale da Piazza Romero, non nascondendo l'amarezza “per il mancato ritorno in centro storico che avrebbe avuto tutt'altro peso specifico sul tessuto commerciale e per gli stessi operatori ambulanti”.

“Resta il punto fermo che il mercato in Piazza Romero era un vero corpo estraneo rispetto alla città. Esiliato dal centro storico in una piazza quasi totalmente priva di servizi, dove l'unica certezza sono stati i posti vuoti e il fuggi fuggi generale di operatori anche storici che hanno lasciato il mercato. Lo spostamento era una priorità, ma fin dal 2021 avevamo presentato diverse proposte per riportarlo in centro”.

“Purtroppo abbiamo riscontrato in troppe realtà della nostra provincia che la collocazione del mercato fuori dal centro storico danneggia tanto gli operatori ambulanti quanto le attività in sede fissa, questo è un dato di fatto. Piazza del Popolo era una soluzione peraltro richiesta a gran voce anche dagli stessi commercianti, proprio perché il mercato a Santa Croce ha sempre costituito un volano di attrazione della clientela, oltre che preziosissimo elemento di socialità e convivialità che contribuisce ad avere un centro storico maggiormente vivo e frequentato”.

“Poteva essere un'imperdibile occasione per gli ambulanti e per il commercio di Santa Croce, invece così si è completato il lavoro solo a metà. Al contrario, la stessa associazione che cinque anni fa caldeggiava la soluzione di Piazza Romero e si è resa responsabile di un disastro annunciato oggi parla senza cognizione di causa del Centro Commerciale Naturale, dimostrando con tutta evidenza di non conoscere il tessuto commerciale di Santa Croce ” conclude Favilli.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate