Montelupo Fool Park, sei notti di musica ed eventi nel parco dell'Ambrogiana

Quando il sole tramonta dietro gli alberi del Parco dell'Ambrogiana e le luci iniziano ad accendersi, succede qualcosa di speciale.

Per sei sere, uno dei luoghi più suggestivi di Montelupo Fiorentino si trasforma in uno spazio aperto alla musica, agli incontri, alle idee e alla voglia di stare insieme. Un grande parco urbano che diventa palco, piazza, luogo di scoperta e condivisione.

Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 luglio torna Montelupo Fool Park, il festival dell'estate montelupina che nel 2026 raggiunge la sua ottava edizione e conferma una formula che negli anni ha saputo conquistare migliaia di persone: concerti dal vivo, DJ set, street art, food truck, spettacoli e attività dedicate ai giovani in una cornice unica, con la Villa Medicea dell'Ambrogiana a fare da sfondo.

Nato nel 2018 da un'idea maturata all'interno del Centro Giovani, Fool Park è cresciuto anno dopo anno fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'estate cittadina. Un evento capace di rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità: valorizzare i linguaggi contemporanei, offrire spazio ai giovani talenti e trasformare un luogo pubblico in uno spazio vivo e partecipato.

Anche quest'anno il programma attraversa generi e sensibilità differenti, dal cantautorato alle sonorità elettroniche, dall'hip hop all'indie, alternando concerti, DJ set e momenti dedicati alle espressioni artistiche emergenti. Sul palco saliranno artisti provenienti da diverse esperienze musicali, accanto a realtà del territorio e progetti che trovano nel Fool Park un'occasione per incontrare nuovo pubblico.

Non mancheranno gli spazi dedicati alla socialità e alla creatività, con attività collaterali, food truck, spazio giochi (dal volley al ping pong) e occasioni di incontro che rendono il festival qualcosa di più di una semplice rassegna musicale.

L'edizione 2026 si svolgerà al Parco dell'Ambrogiana nelle serate del 10, 11 e 12 luglio e del 17, 18 e 19 luglio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

"Fool Park nasce come spazio e occasione di incontro prima di tutto per i ragazzi di Montelupo, ma anche per le famiglie, complice lo straordinario parco dell’Ambrogiana. Negli ultimi anni ci siamo abituati ad assistere ad un cambiamento di pubblico in base all’orario. Fool Park nel tempo ha subito diverse trasformazioni, ma mantiene la sua natura informale, leggera e accessibile a tutti, anche grazie alla collaborazione con i gestori dell’evento. La manifestazione si inserisce fra le attività delle Politiche Giovanili previste dell’amministrazione comunale", afferma l’assessora alle politiche giovanili Aglaia Viviani.

Montelupo Fool Park 2026, il programma

Venerdì 10 luglio

21.30 | Federica Marinari (live)

Cantautrice e musicista, porta sul palco del Fool Park il suo ultimo lavoro Pace Vegetale. Finalista al Premio Lunezia e al Festival di Castrocaro, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e a Sanremo Giovani con il brano Dimenticato (Mai). Una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana.

22.30 | Johnson Mella (live)

Classe 2001, cantautore e musicista fiorentino, propone insieme alla sua band un sound che intreccia funk, soul e contaminazioni contemporanee. Un concerto energico e coinvolgente, ispirato ai grandi maestri del funk italiano.

23.30 | Ottobit DJ Set

A chiudere la prima serata sarà il collettivo Ottobit con una selezione musicale pensata per trasformare il Parco dell'Ambrogiana in una grande pista a cielo aperto.

Sabato 11 luglio

21.00 | Open Mic Not Sober

La Not Sober Crew, collettivo hip hop tra i più attivi del territorio, porta sul palco una selezione di giovani artisti emergenti della scena trap e rap toscana. Uno spazio aperto alle nuove voci e alla creatività urbana.

22.30 | Synr Chase (live)

Rapper toscano con due album e oltre venti singoli pubblicati tra Italia ed estero. Negli ultimi anni ha condiviso il palco con artisti come Tormento, Tony Boy, Kaos One e Klaus Noir. Nel 2025 è entrato tra i migliori quaranta artisti selezionati al Tour Music Fest.

23.30 | Berna DJ Set

Una chiusura all'insegna delle sonorità urban ed elettroniche per accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

Domenica 12 luglio

21.30 | Muretto x Fool Park

Le battle rap arrivano al Fool Park grazie alla collaborazione con Il Muretto, realtà empolese che ogni settimana coinvolge decine di giovani appassionati di freestyle. Una serata dedicata all'improvvisazione, alla parola e alla cultura hip hop.

Venerdì 17 luglio

22.00 | Cillo & i CCDP (live)

Cillo è il progetto solista di Fabio Picchiotti, storico frontman de Il Colle. Un percorso musicale che mescola combat folk, cantautorato e indie, dando vita a quello che lui stesso definisce "Arnopop". Ad accompagnarlo sul palco i CCDP, Complesso Casa del Popolo.

23.00 | Cipo DJ Set

Fabio Cipollini, il Cipo di Cecco & Cipo, arriva al Fool Park con una selezione musicale tutta italiana tra pop, cantautorato, classici da cantare insieme e qualche incursione rock'n'roll.

Sabato 18 luglio

21.30 | Zoe (live)

Classe 2002, cantautrice pisana, racconta emozioni, fragilità e relazioni attraverso una scrittura personale e diretta. Nel 2025 conquista il Premio Ciampi e il Premio Arci grazie ai brani contenuti nel suo album d'esordio Cuore Automa.

22.30 | HSO (live)

Si legge "Accaso" ed è una delle realtà emergenti più interessanti della scena fiorentina. La band fonde l'energia del pop punk dei primi anni Duemila con elettronica, ironia e linguaggi tipici della Generazione Z.

23.30 | Ottobit DJ Set

Il secondo weekend si chiude con un nuovo appuntamento firmato Ottobit, tra musica da ballare e atmosfere estive.

Domenica 19 luglio

21.30 | Muretto x Fool Park

Secondo appuntamento con le battle rap e il freestyle. Una chiusura nel segno della partecipazione e dell'espressione creativa che da sempre caratterizzano lo spirito del Fool Park.

Tutte le sere dalle ore 19.00

Ad accogliere il pubblico saranno food truck, aree relax e spazi dedicati all'incontro e alla socialità all'interno del Parco dell'Ambrogiana, per vivere il festival fin dall'aperitivo e fino a tarda sera.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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