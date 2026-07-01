Montelupo in lutto per la scomparsa di Vittorio Ongaro

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Montelupo Fiorentino piange la scomparsa di Vittorio Ongaro, avvenuta all'età di 86 anni dopo una malattia. Nato a Firenze, viveva a Montelupo da tantissimo tempo. Avrebbe fatto il compleanno tra pochi giorni, avrebbe festeggiato a Ferragosto i sessant'anni di matrimonio con Maria Fossi.

Tifosissimo della Fiorentina, per anni ha lavorato alla Vetreria Etrusca e al Calzaturificio Manetti, entrambi di Montelupo. Il funerale sarà alle 16 di oggi, mercoledì 1 luglio, alla chiesa dell'Ambrogiana a Montelupo.

Era molto amato dai parenti, dagli amici e dalla cognata Mirella, tutti lo ricordano per la sua gentilezza e la sua dolcezza. Lascia la moglie Maria, i figli David e Andrea, la nuora Cristina - speaker di Radio Lady - e i nipoti Emma e Stefano, la sorella Gabriella.

Tutta la redazione di gonews.it si stringe attorno alla famiglia Ongaro e alla collega Cristina Ferniani in questo momento di lutto e porge le sue condoglianze.

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