Muore a 69 anni Rossano Signorini: è stato Ad di Ecofor e dell'Us Pontedera, fu anche assessore

Si è spento nella notte dopo una lunga malattia, all’età di 69 anni, Rossano Signorini, già presidente di Geofor e amministratore delegato di Ecofor Service, con alle spalle una militanza politica nelle file del PCI prima, di cui è stato dirigente, e poi nel Partito Democratico pontederese, che lo portò anche a ricoprire il ruolo di consigliere comunale e assessore. Appassionato di calcio, fu anche stato amministratore delegato dell'US Città di Pontedera.

La salma è stata esposta nella Chiesa della Misericordia di Pontedera, lato Piazza Duomo. Le esequie si svolgeranno nel Duomo della città alle ore 10 di domani. In segno di partecipazione al lutto, gli impianti aziendali di Viale America e Via dell’Industria resteranno chiusi per l’intera giornata delle esequie, a conferma del peso assunto dalla sua figura nella storia del gruppo e nel contesto territoriale.

Il messaggio di cordoglio di Ecofor

Nel messaggio diffuso da Ecofor e dalle società riconducibili alla Forti Holding, Signorini viene ricordato come una delle personalità che hanno maggiormente contribuito alla strutturazione dell’azienda nel tempo. Il suo ruolo è descritto come decisivo nella fase di trasformazione del gruppo, in un passaggio storico segnato dall’evoluzione del comparto ambientale e dalla crescente interazione con il territorio.

Una traiettoria manageriale costruita più sulla capacità di lettura dei contesti che sull’adesione a modelli rigidamente formalizzati: "La sua autorevolezza non derivava dai titoli, ma dall'intelligenza con cui sapeva leggere le situazioni, comprendere le persone e assumere decisioni anche nei momenti più complessi. Più che ai formalismi, si affidava all'intelligenza pratica, alla capacità di osservare, comprendere le persone e leggere i cambiamenti", si legge nella nota, che sottolinea come il suo approccio si sia tradotto in un metodo gestionale pragmatico, orientato alla stabilità delle relazioni interne ed esterne.

"Aveva il talento di cogliere l'essenziale, di costruire relazioni di fiducia e di affrontare anche le decisioni più difficili con equilibrio, pragmatismo e umanità. È questa leadership, autentica e profondamente radicata nell'esperienza, che ha accompagnato Ecofor Service lungo il proprio percorso di crescita".

Anche l’assessora alla cultura Cristina Manetti ha espresso cordoglio sottolineando la continuità tra il profilo professionale di Signorini e il suo impegno nel sostegno a iniziative culturali: “La scomparsa di Rossano Signorini ci addolora profondamente. Alla sua famiglia, e in particolare a Sonia Luca, rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e la vicinanza sincera di tutta la struttura dell'assessorato. Rossano è stato un uomo che ha saputo coniugare competenza professionale, sensibilità e attenzione verso la comunità, sostenendo con convinzione iniziative culturali che hanno contribuito a far crescere il territorio. Ci lascia una persona stimata, generosa e profondamente legata alla sua terra. Il suo esempio e il suo impegno resteranno un patrimonio prezioso per tutta la comunità.”

L'US Pontedera: "Lascia segno profondo nella nostra storia"

Il cordoglio ha coinvolto anche il mondo sportivo locale. L’U.S. Città di Pontedera ha ricordato il legame costruito nel tempo con l’ex dirigente, evidenziando un rapporto personale oltre la dimensione istituzionale del suo incarico. Nel messaggio si sottolinea come Signorini si fosse avvicinato al club "in punta di piedi", contribuendo poi con continuità alla vita della società e lasciando una traccia riconosciuta nella storia recente del sodalizio.

"Rossano non è stato soltanto un ex amministratore delegato granata, ma un uomo che, avvicinatosi "in punta di piedi" al nostro mondo, ha dedicato al club passione, competenza e un instancabile senso di appartenenza, lasciando un segno profondo nella storia recente della nostra società. Il suo impegno e il suo amore per questi colori resteranno per sempre parte del patrimonio dell'US Città di Pontedera. In questo momento di grande tristezza, la Società si stringe con sincero affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimendo le più sentite e profonde condoglianze"

Il cordoglio dal mondo della politica

Anche il PD Pontedera esprime "il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rossano Signorini, da sempre iscritto del nostro partito. Rossano è stato un protagonista della vita politica e amministrativa del nostro territorio. Prima dirigente del Partito Comunista Italiano e, successivamente, amministratore stimato e competente, ha saputo mettere le proprie capacità al servizio della comunità, ricoprendo con serietà e dedizione il ruolo di presidente di Geofor e di amministratore delegato di Ecofor Service Spa, contribuendo alla crescita di realtà fondamentali per Pontedera e per l’intera Valdera. Con la sua scomparsa la comunità democratica perde una figura di grande valore, che ha sempre interpretato l’impegno pubblico con senso delle istituzioni, competenza e spirito di servizio".

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Rossano Signorini. Con lui se ne va un uomo di grande spessore, un amministratore stimato e competente che ha guidato con serietà e lungimiranza aziende strategiche per Pontedera tutta la Valdera e non solo, come Geofor ed Ecofor Service. Rossano ha incarnato i valori più nobili della politica intesa come servizio alla comunità e senso profondo delle istituzioni. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità democratica che ha avuto il privilegio di condividere con lui un importante percorso umano e politico", così la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito.

A ricordare la figura di Signorini anche il sindaco di Pontedera Matteo Franconi: "Se ne va un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo, una persona straordinaria sempre pronta ad ascoltarti prima di offrire il suo punto di vista che spesso faceva diventare anche il tuo per lucidità, intelligenza e visione, un galantuomo d'altri tempi che teneva alla parola data e che dava valore assoluto a una stretta di mano - scrive Franconi - Signorini è stato un amministratore capace e determinato che sapeva bilanciare competenza e coraggio e arricchire, ogni volta, l'azione con la riflessione. Ha insegnato la vita a tutti senza mai dare l'impressione di farlo". Poi una riflessione più personale, con il cordoglio che il sindaco esprime ai familiari: "Ci mancherai, come già ci sei già mancato da quel maledetto giorno a cui non abbiamo mai avuto ostinatamente associare la parola fine. Ci mancherà quel tuo ingegno multiforme, quella tua contagiosa inclinazione ad appassionarti alle cose della politica, del lavoro, dello sport, della vita tutta. Mancherai a tutte quelle persone che hai sostenuto con generosità e affetto, a cui hai teso la mano per farli rialzare dalle cadute, a cui hai dedicato tempo sincero, a cui hai offerto modi e strumenti per crescere. Mancherai a questa città che amavi in modo viscerale e autentico. Si ci mancherai; ma di te custodiremo, intatto, quel tanto che sei stato."

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