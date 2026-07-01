Oltre 80 interventi sul verde a Empoli per la messa in sicurezza

Tante operazioni di messa in sicurezza delle strade e dei giardini nel territorio di Empoli nei mesi di maggio e giugno, con interventi mirati per preservare al massimo le fioriture.
Almeno 80 interventi sono stati conclusi dalla ditta incaricata della manutenzione del verde, tra rami secchi, aiuole e siepi, alberi, in un'area vasta che include il centro e le frazioni.
Tutti gli interventi sono pensati e realizzati nell'ottica di non nuocere alle nidificazioni in corso di tante specie volatili che abitano gli alberi e le siepi del territorio.
Inoltre, per i protocolli di lavoro contro il caldo critico di questi giorni, le lavorazioni sono spostate negli orari più freschi a tutela di lavoratrici e lavoratori.
LE DICHIARAZIONI - "Siamo molto soddisfatti degli interventi di queste ultime settimane - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - che ha portato quasi ad azzerare la lista degli interventi su cui la cittadinanza segnalava criticità. Tutto nell'ottica della massima sicurezza, del decoro urbano e della salvaguardia del verde pubblico. Ringrazio l'ufficio tecnico comunale che ha seguito i lavori e la ditta che si sta occupando con grande zelo di tutti questi interventi che migliorano la vita di tutti i giorni".
"Ringrazio il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - afferma l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni - e la ditta incaricata che sta mostrando di operare con attento lavoro sul nostro patrimonio arboreo su alberi, siepi, aiuole con professionalità e accuratezza. A loro va il nostro ringraziamento per aver 'smaltito' la stragrande maggioranza di interventi rimasti in sospeso".
Ecco un excursus delle vie interessate, divise per zona
CENTRO
piazza del Popolo
via del Papa
piazza della Vittoria
piazza Gramsci
via delle Fiascaie
via Leopardi
piazza Pulidori
piazza Paisiello
lungarno Dante Alighieri
via Bisarnella
giardino del Torrione (via delle Antiche Mura)
via Catalani
ZONA STAZIONE
via Arnolfo di Cambio
piazza Don Minzoni
PONTORME - CORTENUOVA
via Cherubini
piazza Toscanini
via Pontorme
scuola Cortenuova
piazzetta San Carlo a Cortenuova
via di Cortenuova
via Tosco Romagnola
PONZANO
parco di Ponzano
via Pratignone
via Cavallotti
via Targioni Tozzetti
ZONA OSPEDALE
parcheggio Ospedale
piazzetta Borromini
SERRAVALLE
viale delle Olimpiadi
parco di Serravalle
via Campania-via Serravalle a San Martino
via Abruzzo
via Volturno
via Adda
via Campania
PONTE A ELSA
EcoPark Ponte a Elsa
SANTA MARIA
scuola Giovanna Salvadori (ex Valgardena)
via San Mamante
parco del Centro*Empoli
via Canova
via Padre Diodato Prestini
via Sanzio
via Bachelet
POZZALE - CASENUOVE
parco di Pozzale
via della Presanella
AVANE - PAGNANA - MARCIGNANA
Vela d'Avane
via Maestrelli
parco di Pagnana
circolo di Marcignana
CARRAIA - CASCINE
via G.B. Vico
via Majorana
via De Sanctis
cimitero via Salaiola
PROSSIMI INTERVENTI - I prossimi interventi in cantiere riguardano via Vittime del Fascismo, via Valdorme Nuova, via Guicciardini, via Pio La Torre, campo di calcio a Pagnana, zona scuola media Vanghetti, piazza Don Minzoni, via Viviani, via Caponi, via Osteria Bianca, via Papa GIovanni XXIII, via Sodoma-via Vasari, via Cavour, viale Boccaccio, via Cantino Cantini, viale Buozzi, via Cesare Battisti.
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