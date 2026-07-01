Oltre 80 interventi sul verde a Empoli per la messa in sicurezza

Tante operazioni di messa in sicurezza delle strade e dei giardini nel territorio di Empoli nei mesi di maggio e giugno, con interventi mirati per preservare al massimo le fioriture.

Almeno 80 interventi sono stati conclusi dalla ditta incaricata della manutenzione del verde, tra rami secchi, aiuole e siepi, alberi, in un'area vasta che include il centro e le frazioni.

Tutti gli interventi sono pensati e realizzati nell'ottica di non nuocere alle nidificazioni in corso di tante specie volatili che abitano gli alberi e le siepi del territorio.

Inoltre, per i protocolli di lavoro contro il caldo critico di questi giorni, le lavorazioni sono spostate negli orari più freschi a tutela di lavoratrici e lavoratori.

LE DICHIARAZIONI - "Siamo molto soddisfatti degli interventi di queste ultime settimane - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - che ha portato quasi ad azzerare la lista degli interventi su cui la cittadinanza segnalava criticità. Tutto nell'ottica della massima sicurezza, del decoro urbano e della salvaguardia del verde pubblico. Ringrazio l'ufficio tecnico comunale che ha seguito i lavori e la ditta che si sta occupando con grande zelo di tutti questi interventi che migliorano la vita di tutti i giorni".

"Ringrazio il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - afferma l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni - e la ditta incaricata che sta mostrando di operare con attento lavoro sul nostro patrimonio arboreo su alberi, siepi, aiuole con professionalità e accuratezza. A loro va il nostro ringraziamento per aver 'smaltito' la stragrande maggioranza di interventi rimasti in sospeso".

Ecco un excursus delle vie interessate, divise per zona

CENTRO

piazza del Popolo

via del Papa

piazza della Vittoria

piazza Gramsci

via delle Fiascaie

via Leopardi

piazza Pulidori

piazza Paisiello

lungarno Dante Alighieri

via Bisarnella

giardino del Torrione (via delle Antiche Mura)

via Catalani

ZONA STAZIONE

via Arnolfo di Cambio

piazza Don Minzoni

PONTORME - CORTENUOVA

via Cherubini

piazza Toscanini

via Pontorme

scuola Cortenuova

piazzetta San Carlo a Cortenuova

via di Cortenuova

via Tosco Romagnola

PONZANO

parco di Ponzano

via Pratignone

via Cavallotti

via Targioni Tozzetti

ZONA OSPEDALE

parcheggio Ospedale

piazzetta Borromini

SERRAVALLE

viale delle Olimpiadi

parco di Serravalle

via Campania-via Serravalle a San Martino

via Abruzzo

via Volturno

via Adda

via Campania

PONTE A ELSA

EcoPark Ponte a Elsa

SANTA MARIA

scuola Giovanna Salvadori (ex Valgardena)

via San Mamante

parco del Centro*Empoli

via Canova

via Padre Diodato Prestini

via Sanzio

via Bachelet

POZZALE - CASENUOVE

parco di Pozzale

via della Presanella

AVANE - PAGNANA - MARCIGNANA

Vela d'Avane

via Maestrelli

parco di Pagnana

circolo di Marcignana

CARRAIA - CASCINE

via G.B. Vico

via Majorana

via De Sanctis

cimitero via Salaiola

PROSSIMI INTERVENTI - I prossimi interventi in cantiere riguardano via Vittime del Fascismo, via Valdorme Nuova, via Guicciardini, via Pio La Torre, campo di calcio a Pagnana, zona scuola media Vanghetti, piazza Don Minzoni, via Viviani, via Caponi, via Osteria Bianca, via Papa GIovanni XXIII, via Sodoma-via Vasari, via Cavour, viale Boccaccio, via Cantino Cantini, viale Buozzi, via Cesare Battisti.