Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la quarta prova

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E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questa mattina, mercoledì 1 luglio, la quarta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPICONTRADAFANTINOCAVALLO
1GiraffaFederico Guglielmi detto TamurèDiosu de Campeda
2OcaSebastiano Murtas detto GrandineBenitos
3DragoDiego MinucciEberardo
4TorreEnrico Bruschelli detto BellocchioEntu de P.Ulpu
5ValdimontoneSalvatore NiedduCanarinu
6AquilaGiovanni Atzeni detto TittiaDiodoro
7OndaCarlo Sanna detto BriganteAnda e Bola
8CivettaGiuseppe Zedde detto GingilloViso d’Angelo
9LeocornoAndrea Sanna detto VirgolaVolpino
RincorsaBrucoMichel Putzu detto SpagoDonrodrigo

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, martedì 1 luglio, ore 19.45) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa


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