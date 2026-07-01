Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la quarta prova

E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questa mattina, mercoledì 1 luglio, la quarta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

 POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu de Campeda 2 Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos 3 Drago Diego Minucci Eberardo 4 Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P.Ulpu 5 Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu 6 Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro 7 Onda Carlo Sanna detto Brigante Anda e Bola 8 Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso d’Angelo 9 Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino Rincorsa Bruco Michel Putzu detto Spago Donrodrigo

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, martedì 1 luglio, ore 19.45) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa