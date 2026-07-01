Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la quarta prova

E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questa mattina, mercoledì 1 luglio, la quarta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Giraffa
|Federico Guglielmi detto Tamurè
|Diosu de Campeda
|2
|Oca
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Benitos
|3
|Drago
|Diego Minucci
|Eberardo
|4
|Torre
|Enrico Bruschelli detto Bellocchio
|Entu de P.Ulpu
|5
|Valdimontone
|Salvatore Nieddu
|Canarinu
|6
|Aquila
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Diodoro
|7
|Onda
|Carlo Sanna detto Brigante
|Anda e Bola
|8
|Civetta
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Viso d’Angelo
|9
|Leocorno
|Andrea Sanna detto Virgola
|Volpino
|Rincorsa
|Bruco
|Michel Putzu detto Spago
|Donrodrigo
Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, martedì 1 luglio, ore 19.45) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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