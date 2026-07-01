Parte il Luglio Empolese, il programma completo

Partirà giovedì prossimo, 2 luglio 2026, il Luglio Empolese di Empoli, con 7 appuntamenti legati al centro storico. La storica manifestazione, organizzata dal Comune di Empoli con il supporto dell'associazione Centro Storico e di Confesercenti Empoli, va a inserirsi nel cartellone di eventi Uno Spettacolo d'Estate, che raccoglie tutte le iniziative realizzate, sostenute o patrocinate dal Comune di Empoli per i mesi estivi.

L'altra caratteristica fondamentale del Luglio Empolese sarà quella dei negozi aperti in serata, per fare shopping nel Giro d'Empoli sotto le stelle. Ogni martedì e ogni giovedì l'apertura straordinaria dei negozi avverrà a partire dalle 21.

L'AVVIO DEL LUGLIO EMPOLESE - Giovedì 2 luglio 2026 sarà la giornata dell'Opera Camion 2026 – Il Maggio in Piazza con la rappresentazione del 'Gianni Schicchi' di Giacomo Puccini. Dalle 21.30, ingresso libero e gratuito, sarà rappresentata in piazza Farinata degli Uberti l'opera comica realizzata su libretto di Giovacchino Forzano. Un progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze. Portatevi una sedia da casa e godetevi lo spettacolo!

IL PROGETTO OPERA CAMION - Opera Camion arriva in piazza, si apre come uno scrigno e svela scene, luci, costumi, artisti e musicisti che compongono un'opera lirica completa. Al termine si richiude e riparte verso una nuova destinazione. Opera Camion porta con sé tutta la sua filosofia, il suo carico culturale, la sua forza aggregatrice e inclusiva, il suo messaggio di condivisione di Bellezza, con la garanzia e la firma del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e della sua Accademia che schiera i giovani talenti nella compagnia di canto e l’Orchestra diretta da Pietro Mazzetti e per Empoli sarà un onore abbracciare un evento di così alta levatura culturale.

LUMINARIA E LA NOTTE BIANCA - Pochi giorni dopo ci sarà la Notte Bianca di sabato 4 luglio, quando le vie e le piazze del centro saranno 'accese' grazie a Luminaria Light Art (avvio dalle 22.30). Il Giro d'Empoli sarà illuminato per tutte le sere d'estate da nuove e bellissime installazioni, mentre sulle facciate dei palazzi di piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria saranno proiettate le forme stilizzate, creative e coloratissime dell'artista Camilla Falsini.

Il programma della Notte Bianca prevede un raduno auto e moto d'epoca in piazza della Vittoria e un autoraduno sportivo su via Roma. Dalle 22.30 l'accensione delle luci di Luminaria Light Art Festival, djset di 90' Special e live music per le vie del centro con Variazioni Acustiche, Enrico Musica Italiana, Jazmine Duo e Vocal Essence.

TUTTI GLI EVENTI - Il cartellone completo dell'estate empolese è rintracciabile nel programma di Uno Spettacolo d'Estate con le altre rassegne in corso al link: https://www.visitempoli.it/eventi/uno-spettacolo-destate/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa